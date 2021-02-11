Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду сообщил о новом порядке работы министров. По его словам, теперь министры в будние дни будут работать в регионах.

«В понедельник проведут совещание с премьер-министром, предоставят отчёты, сформируют рабочий план на неделю и отправятся в регионы. Только в субботу и воскресенье им будет разрешено находиться в Ташкенте… В воскресенье они будут дома, хорошенько отдохнут, уделят внимание воспитанию детей и внуков, а затем с понедельника снова поедут в регионы. Если в середине недели увижу какого-нибудь министра в столице, освобожу от должности», — передаёт слова главы государства корреспондент «Газеты.uz».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «министры служат всей республике, а не только караулят Ташкент».

Ранее «Газета.uz» сообщала, что президент предупредил руководителей государственных органов об увольнении за невыполнение пунктов Госпрограммы-2021.

«У нас нет системы контроля. Поручение премьеру: каждый месяц будет увольнять руководителей за невыполнение пунктов программы… Люди устали от бумажной волокиты, [лозунгов] „ура-ура“», — заявил он.