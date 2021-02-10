Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду рассказал о посещении махалли «Шодиёна» в Фергане и предупредил, что руководителей государственных органов власти будут увольнять за невыполнение пунктов Госпрограммы-2021, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Я вернулся из Ферганы расстроенным. В той махалле ["Шодиёна"] нет руководителей, нет хокима. Заходишь в махаллю, а там как в 80-х. Невозможно смотреть на улицы, дома, ни один квадратный метр не благоустроен. Там стоит раковина, под ней пиала, а под ней — мусор», — рассказал глава государства.

«У нас нет системы контроля. Поручение премьеру: каждый месяц по госпрограмме будет увольнять руководителей за невыполнение пунктов программы… Люди устали от бумажной волокиты, [лозунгов] „ура-ура“», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Почему [председатель Государственного налогового комитета Шерзод] Кудбиев, [министр внутренних дел Пулат] Бобожонов не спускаются вниз? Почему вы, как [советник президент Турсинхан] Худайбергенов, не показываете результат на практике, а на бумаге?» — спросил президент.

Он напомнил об увольнении хокима Ташкентской области [Рустама Холматова] и министра спорта [Дилмурода Набиева] и предупредил, что «это только начало».

«Премьер должен проанализировать ситуацию, сказать, кого уволить, как заставить работать нижнее звено. Руководителей, ответственных лиц много, но тех, кто решает проблемы людей, практически нет», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент незапланированно посетил махаллю «Шодиёна» в Фергане на прошлой неделе во время поездки в область. После визита главы государства хоким, прокурор и начальники ОВД и ГНИ города были уволены.