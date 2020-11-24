Правительство Узбекистана постановлением от 20 ноября (№737) утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке средствами идентификации в 2020—2022 годах, сообщила Norma.uz.

В перечень вошли табачные изделия, алкогольная продукция (кроме пива), пивная продукция, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, вода и прохладительные напитки, бытовая техника.

П/н
Наименование товараДата начала обязательной маркировки
1.Табачные изделия

1 января 2021 года
2.Алкогольная продукция (кроме пива)

Пивная продукция

1 апреля 2021 года
3.Лекарственные средства и изделия медицинского назначения

В сроки, устанавливаемые правительством. Они будут устанавливаться после проведения пилотного проекта в течение не менее 6 месяцев.
4.Вода и прохладительные напитки
5.Бытовая техника

Государственному налоговому комитету поручено разработать:

  • до 10 декабря 2020 года Положение о порядке маркировки и отслеживаемости алкогольной и табачной продукции;
  • до 30 декабря 2021 года по результатам пилотного проекта Положение о порядке маркировки и отслеживаемости других видов товаров.

С 1 марта 2021 года ввоз на территорию Узбекистана немаркированной алкогольной и табачной продукции будет запрещён.

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ГНК совместно с Мининфокомом до 1 декабря 2020 года должны обеспечить запуск Национальной информационной системы (НИС) мониторинга маркировки и отслеживаемости продукции Asl belgisi.

Государственному налоговому комитету поручено на основе прямых переговоров и с учётом результатов эксперимента по внедрению маркировки по отдельным товарным позициям заключить с компанией CRPT Turon соглашение о ГЧП для создания, эксплуатации и технического обслуживания НИС Asl belgisi. CRPT Turon будет определён оператором НИС.

Ранее Антимонопольный комитет предлагал определить наилучшего претендента через конкурсные торги для заключения контракта на условиях ГЧП.