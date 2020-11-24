Правительство Узбекистана постановлением от 20 ноября (№737) утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке средствами идентификации в 2020—2022 годах, сообщила Norma.uz.

В перечень вошли табачные изделия, алкогольная продукция (кроме пива), пивная продукция, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, вода и прохладительные напитки, бытовая техника.

П/н

Наименование товара Дата начала обязательной маркировки 1. Табачные изделия



1 января 2021 года 2. Алкогольная продукция (кроме пива)



Пивная продукция



1 апреля 2021 года

3. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения



В сроки, устанавливаемые правительством. Они будут устанавливаться после проведения пилотного проекта в течение не менее 6 месяцев. 4. Вода и прохладительные напитки

5. Бытовая техника



Государственному налоговому комитету поручено разработать:

до 10 декабря 2020 года Положение о порядке маркировки и отслеживаемости алкогольной и табачной продукции;

до 30 декабря 2021 года по результатам пилотного проекта Положение о порядке маркировки и отслеживаемости других видов товаров.

С 1 марта 2021 года ввоз на территорию Узбекистана немаркированной алкогольной и табачной продукции будет запрещён.

ГНК совместно с Мининфокомом до 1 декабря 2020 года должны обеспечить запуск Национальной информационной системы (НИС) мониторинга маркировки и отслеживаемости продукции Asl belgisi.

Государственному налоговому комитету поручено на основе прямых переговоров и с учётом результатов эксперимента по внедрению маркировки по отдельным товарным позициям заключить с компанией CRPT Turon соглашение о ГЧП для создания, эксплуатации и технического обслуживания НИС Asl belgisi. CRPT Turon будет определён оператором НИС.

Ранее Антимонопольный комитет предлагал определить наилучшего претендента через конкурсные торги для заключения контракта на условиях ГЧП.