Правительство Узбекистана постановлением от 20 ноября (№737) утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке средствами идентификации в 2020—2022 годах, сообщила Norma.uz.
В перечень вошли табачные изделия, алкогольная продукция (кроме пива), пивная продукция, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, вода и прохладительные напитки, бытовая техника.
|П/н
|Наименование товара
|Дата начала обязательной маркировки
|1.
|Табачные изделия
1 января 2021 года
|2.
|Алкогольная продукция (кроме пива)
Пивная продукция
|1 апреля 2021 года
|3.
|Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
В сроки, устанавливаемые правительством. Они будут устанавливаться после проведения пилотного проекта в течение не менее 6 месяцев.
|4.
|Вода и прохладительные напитки
|5.
|Бытовая техника
Государственному налоговому комитету поручено разработать:
- до 10 декабря 2020 года Положение о порядке маркировки и отслеживаемости алкогольной и табачной продукции;
- до 30 декабря 2021 года по результатам пилотного проекта Положение о порядке маркировки и отслеживаемости других видов товаров.
С 1 марта 2021 года ввоз на территорию Узбекистана немаркированной алкогольной и табачной продукции будет запрещён.
ГНК совместно с Мининфокомом до 1 декабря 2020 года должны обеспечить запуск Национальной информационной системы (НИС) мониторинга маркировки и отслеживаемости продукции Asl belgisi.
Государственному налоговому комитету поручено на основе прямых переговоров и с учётом результатов эксперимента по внедрению маркировки по отдельным товарным позициям заключить с компанией CRPT Turon соглашение о ГЧП для создания, эксплуатации и технического обслуживания НИС Asl belgisi. CRPT Turon будет определён оператором НИС.
Ранее Антимонопольный комитет предлагал определить наилучшего претендента через конкурсные торги для заключения контракта на условиях ГЧП.