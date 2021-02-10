На внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ферганы 9 февраля были представлены прокурор города, начальники отдела внутренних дел и государственной налоговой инспекции, сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.

Прокурором Ферганы назначен Дилмурод Кобулович Кобулов, работавший заместителем прокурора Ферганской области. В разные годы он занимал должности в Генеральной прокуратуре и прокуратуре Андижанской области, был прокурором Аханганранского района и Ахангарана, а также Бектемирского района Ташкента.

Начальником ОВД Ферганы стал подполковник Дилмурод Кобилович Аскаров, занимавший пост заместителя главы УВД Ферганской области — начальника Управления профилактики правонарушений. Он также работал заместителем начальника ОВД Маргилана и главой ОВД Кувинского района.

Государственную налоговую инспекцию Ферганы возглавил Нуриддин Ахмаджонович Эркабоев. До этого назначения он работал начальником сектора налогового контроля над геологическими и топливно-энергетическими комплексами отдела налогового контроля межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам.

Ранее «Газета.uz» писала о назначении Мирзохида Убайдуллаева на должность хокима Ферганы. Напомним, прежние руководители четырёх секторов были уволены после визита президента в Ферганскую область.