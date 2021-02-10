Компания Majid Al Futtaim Hypermarkets, которая управляет сетью магазинов Carrefour в Узбекистане, уточнила учредителей и прокомментировала отношения с Akfa Group на фоне спорной ситуации, связанной с распределением крупных торговых площадей в столице.

В январе дубайская Majid Al Futtaim, управляющая брендом Carrefour, сообщила о подписании соглашения с фондом UzOman, которому принадлежат Samarqand Darvoza и Compass, об открытии в этих ТРЦ гипермаркетов на месте магазинов Makro. Управляющий сети супермаркетов Makro Роман Сайфулин назвал это заявление «неожиданным» и «ошеломительным».

В октябре 2019 года Majid Al Futtaim подписала соглашение с Akfa Group об открытии в Ташкенте семи супер- и гипермаркетов. Они разместятся в объектах, принадлежащих Akfa.

ООО «Majid Al Futtaim Hypermarkets», которое управляет сетью магазинов Carrefour в Узбекистане, является 100% дочерним предприятием эмиратской Majid Al Futtaim, говорится в заявлении Majid Al Futtaim Hypermarkets, опубликованном 9 февраля.

В свою очередь, Majid Al Futtaim (ОАЭ) является франчайзинг-партнером французского ритейлера Carrefour с эксклюзивными правами в более чем 30 странах, включая страны Ближнего Востока, Африки и СНГ. На сегодняшний день компания управляет 320 магазинами в 17 странах, обслуживая более 750 тысяч покупателей в день. Узбекистан стал 17-й страной, где сейчас функционирует три супермаркета Carrefour.

«Что касается сотрудничества с компанией Akfa Group и другими владельцами торговой недвижимости в Узбекистане, данное сотрудничество основано на долгосрочной аренде, в соответствии с которой наша компания арендует торговые помещения с целью открытия и операционного управления магазинами Carrefour в соответствии с высокими стандартами современного ритейла», — подчеркивается в заявлении.

«С учетом больших планов по расширению сети магазинов Carrefour в Узбекистане мы работаем над расширением списка наших партнёров-арендодателей и рассматриваем различные перспективные площадки для размещения наших следующих магазинов», — отметили в Majid Al Futtaim Hypermarkets.

Как отмечается в заявлении, главная цель компании — предоставление потребителям в Узбекистане ритейл-услуг по международным стандартам и передовой практики розничной торговли Carrefour, создание рабочих мест и поддержка местных производителей.

«Мы особо подчёркиваем, что, работая в различных странах, мы всегда с большим уважением относимся к местным традициям и обычаям и ведём свою деятельность строго в соответствии с местным законодательством», — заверили в Majid Al Futtaim Hypermarkets.

Заявление вышло на фоне обострения отношений между Makro и Samarqand Darvoza. Сеть Makro намеревалась продлить аренду площади в ТРЦ Samarqand Darvoza, но получила отказ. Так как спор не удалось урегулировать в досудебном порядке, сеть супермаркетов подала иск в суд.