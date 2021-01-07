Carrefour в марте-апреле откроет в Ташкенте ещё два гипермаркета. Они разместятся в торгово-развлекательных центрах Samarqand Darvoza и Compass, сообщили в Carrefour Uzbekistan. Первый магазин французского бренда был открыт в столице в конце декабря на улице Караташ.

7 января дубайская Majid Al Futtaim, управляющая брендом Carrefour на условиях франчайзинга, подписала соглашение с UzOman, фондом прямых инвестиций в Узбекистане, которому принадлежат Samarqand Darvoza и Compass.

«Запуск наших гипермаркетов в крупнейших торговых центрах столицы подчеркивает наши стремления удовлетворить растущий спрос на современную розничную торговлю в стране, а также растущие потребности клиентов», — отметил генеральный менеджер Carrefour Uzbekistan в Majid Al Futtaim Retail Таег Ким.

Как уточнили «Газете.uz» в компании, новые гипермаркеты будут открыты в двух ТРЦ вместо супермаркетов Makro.

В октябре 2019 года Majid Al Futtaim подписала соглашение с Akfa Group об открытии в Ташкенте семи супер- и гипермаркетов. Они разместятся в объектах, принадлежащих Akfa.