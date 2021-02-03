Работники торгово-развлекательного центра Samarqand Darvoza (SD MALL) 28 января отключили подачу электроэнергии в торговый зал и складское помещение сети супермаркетов Makro (Darvoza Savdo). Об этом Spot сообщили представители Makro.

Юрист Makro Сергей Арутюнян сообщил, что отключение электроэнергии рассматривается как прямое нарушение договора аренды.

Он добавил, что объявление дубайской Majid Al Futtaim об открытии двух супермаркетов Carrefour в ТЦР Samarqand Darvoza и Compass вышло 7 января, в то время как договорные отношения между Samarqand Darvoza и Makro ещё не были завершены (срок аренды истек 19 января).

В Makro заявили, что ТРЦ обязан предложить условия аренды на равных условиях с другими претендентами. По словам Сергея Арутюняна, заявление Carrefour подразумевает наличие заключенных договоров, что ущемляет преимущественное право Makro.

В Carrefour в комментарии Spot сообщили, что только констатировали факт подписания соглашения о сотрудничестве с Узбекско-Оманской инвестиционной компанией по запуску гипермаркетов в двух ТРЦ.

Представители Makro также заявили, что 6 января получили письмо от администрации ТРЦ с предложением подписать акт приёма-передачи (возврата) арендуемого помещения — SD MALL.

В компании считают это необоснованным, а также нарушающим законодательство. В частности, в период действия договора аренды со стороны SD MALL в адрес Makro не поступало никаких претензий касательно аренды. Кроме того, Makro неоднократно предлагала SD MALL продлить действие договора сроком на 10 лет с увеличением суммы арендных платежей.

8 января сеть супермаркетов потребовала от администрации предложить им заключение договора аренды на новый срок на равных условиях с третьими лицами, но в ответ получила отказ.

Юрист Makro сообщил, что спор не удалось урегулировать в досудебном порядке, по этой причине пришлось подать иск в суд. Цель — перезаключение договора на равных правах и на условиях преимущественного права.

Сейчас Makro в Samarqand Darvoza приостановил работу, «скоропортящиеся продукты вывезены, более 300 человек не выходят на работу, сеть несёт репутационные издержки, а сотни клиентов испытывают дискомфорт», пишет Spot.

В SD MALL пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее управляющий сети Makro Роман Сайфулин заявил, что заявление Carrefour об открытии магазинов вместо Makro в Compass и Samarqand Darvoza было «неожиданным» и «ошеломительным», «особенно учитывая незавершенные договорные отношения».