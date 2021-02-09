Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля подписал постановление по развитию кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей.

Согласно документу, в коммерческих банках с государственным участием открываются кредитные линии на общую сумму 50 млн долларов для реализации проектов производства готовой продукции из кожи, кожгалантерейной продукции, а также продукции из меха и шерсти с высокой добавленной стоимостью в 2021—2022 годов.

Эти линии открывает Фонд реконструкции и развития на срок до семи лет, включая трёхлетний льготный период со ставкой 4% годовых. Кредиты будут выделяться предпринимателям на закупку оборудования и технологий сроком на 7 лет, включая двухлетний льготный период со ставкой 6% годовых.

В порядке эксперимента на отрезке от пограничных пунктов пропуска «Ойбек-автойул» в Ташкентской области и «Сариосиё-автойул» в Сурхандарьинской области до границы соседнего государства будут созданы торговые точки, специализированные на торговле готовой кожевенной продукцией. Товары, реализованные предпринимателями в этих торговых точках и вывезенные на территорию соседнего государства, приравниваются к экспорту.

В дальнейшем планируется создать аналогичные торговые точки на территории от других пограничных пунктов пропуска, открытых для международного сообщения, до границы соседних государств.

Кроме этого, в регионах и зарубежных странах ассоциацией «Узчармсаноат» будут организованы мультибрендовые магазины. Они будут специализироваться на торговле кожевенной продукцией узбекистанских предприятий. У магазинов также будет электронная торговая площадка, которую создадут за счёт средств Фонда развития и поддержки кожевенно-обувной отрасли.

Документом также утверждён перечень сырья, материалов и фурнитуры, при ввозе которых на территорию республики до 1 января 2023 года применяется нулевая ставка таможенной пошлины.