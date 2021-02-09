Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля подписал закон о внесении изменений в Конституцию. Документ был принят Законодательной палатой 24 ноября 2020 года и одобрен Сенатом 6 января.

Основное изменения касается части 1 статьи 107 и уточняет структуру судебной системы в Узбекистане. Поправка связана с указом президента от 24 июля 2020 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия» (УП-6034). Согласно ему, с 1 января 2021 года созданы суды общей юрисдикции Каракалпакстана, областей и Ташкента на базе областных судов и приравненных к ним судов по гражданским делам, по уголовным делам и экономических судов, с сохранением строгой специализации судей и с созданием отдельных судебных коллегий по видам судопроизводства.

Кроме того, создаются межрайонные административные суды в Каракалпакстане, областных центрах и Ташкенте, специализирующиеся на рассмотрении дел, вытекающих из административных процедур и других публичных правовых отношений, с упразднением в связи с этим районных и городских административных судов. При этом предусматривается сохранение административных судов Каракалпакстана, областей и столицы.

В новой редакции часть 1 статьи 107 выглядит так:

«Судебная система в Республике Узбекистан состоит из Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, военных судов, Суда Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского судов, Административного суда Республики Каракалпакстан, административных судов областей и города Ташкента, межрайонных, районных, городских судов по гражданским делам, районных, городских судов по уголовным делам, межрайонных, районных, городских экономических судов и межрайонных административных судов».

Дополнительно в статьях 7, 33, 85 и 86 (на русском языке) Конституции слово «законодательство» заменяется на слова «законы» и «законодательные акты», а в статьях 93, 98 и 100 (на узбекском языке) — слова «қонун ҳужжатлари» (законодательные акты) и «қонун» (закон) заменяются словом «қонунчилик» (законодательство), а в статье 117 — «қонун» на «қонун ҳужжатлари».











