За время действия моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников в Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды поступило 4018 обращений для получения разрешения на вырубку 188943 деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Об этом на брифинге 24 ноября заявил первый заместитель председателя Госкомэкологии Нарзулла Обломуродов.

Комитет отклонил запросы на вырубку 134232 деревьев (71%), из них 65105 — восточные чинары, дуб, карагач, чинаровидный клен и еще более 20 ценных видов деревьев.

Незаконно вырублено 2298 кубометров кустарника и 7854 дерева, из этого количества — 3307 ценных и 4547 редких видов дерева. При этом 167 нарушений были совершены должностными лицами. К примеру, в результате незаконной вырубки 81 дерева заместителем хокима Сырдарьинского района, а также строительной компанией Building and Supplies в Яккасарайском районе столицы был нанесен ущерб окружающей среде на 630 млн сумов.

По состоянию на 20 ноября зафиксировано в общей сложности 3897 правонарушений, по которым назначены штрафы на 4,31 млрд сумов, из них взыскано 2,75 млрд сумов. На мероприятии уточнили, что ущерб, нанесенный за время действия моратория окружающей среде, оценивается в 9,78 млрд сумов, из которых взыскано 2,9 млрд.

Нарзулла Обломуродов. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»



Представители Госкомэкологии добавили, что документы по оставшейся части штрафов в размере 6,9 млрд сумов переданы в соответствующие органы — суд, прокуратуру, Бюро принудительного исполнения и Министерство внутренних дел.

В 17 случаях в отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела, сообщили в комитете.

В начале октября «Газета.uz» писала, что за девять месяцев Госкомэкологии выявил более 37 тысяч нарушений в сфере охраны окружающей среды. Нанесенный природе ущерб — свыше 15 млрд сумов. В 22 случаях в отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела.

Ранее также стало известно, что Госкомэкологии намерен продлить введенный мораторий на один год и уже направил соответствующее предложение в Кабинет Министров.