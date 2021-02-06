Президент Шавкат Мирзиёев 3 февраля подписал указ о Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

Бизнес





Для поддержки предпринимателей в условиях пандемии до 31 декабря 2021 года продлевается срок действия:

отсрочка по уплате земельного налога и налога на имущество для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, транспорта и общественного питания, по состоянию на 1 января 2021 года (на 400 млрд сумов для 20 тысяч предприятий);

осуществляющих деятельность в сфере туризма, транспорта и общественного питания, по состоянию на 1 января 2021 года (на 400 млрд сумов для 20 тысяч предприятий); приостановления начисления пени на задолженность по налогу на имущество и земельному налогу предпринимателям, испытывающим временные трудности, по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также требования о неприменении мер принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренных в в указе президента от 19 марта 2020 года (УП-5969) (ожидается, что в 2021 году 2718 предпринимателей получат льготы на 80 млрд сумов);

предпринимателям, испытывающим временные трудности, по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также требования о неприменении мер принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренных в в указе президента от 19 марта 2020 года (УП-5969) (ожидается, что в 2021 году 2718 предпринимателей получат льготы на 80 млрд сумов); суммы беспроцентной отсрочки (рассрочки) остатка налога на имущество и земельного налога по состоянию на 31 декабря 2020 года, предоставленной период пандемии;

по состоянию на 31 декабря 2020 года, предоставленной период пандемии; моратория на проведение налогового аудита субъектов малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные платежи, с поэтапным внедрением системы «риск-анализ» при проведении налогового аудита для сокращения доли «теневой экономики».

С 1 марта 2021 года внедряется порядок свободной реализации ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» через биржу серебра производителям ювелирных изделий.

Высшее образование

Начиная с 2021/2022 учебного года внедряется грант президента для 200 молодых людей, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах в высшие образовательные учреждения. До 1 апреля 2021 года поручено разработать порядок внедрения гранта и сформировать единый электронный реестр.

Кроме того, внедряется практика предоставления образовательного кредита семьям с двумя и более детьми, обучающимися в вузах на контрактной основе, и его погашения после окончания учёбы.

Документом поручено внедрить эту практику в двухмесячный срок и выделить целевых ресурсов банкам на кредиты за счет средств госбюджета.

Число грантов для высшего образования увеличат на 25%, грантов для для девушек из нуждающихся семей — в 2 раза. Также внедряется система выделения гранта частным высшим образовательным учреждениям на подготовку специалистов.

Внедряется новый порядок предоставления академического отпуска:

студентам, изъявившим желание получить академический отпуск, обучение на срок академического отпуска по их собственному желанию переводится на заочную и дистанционную форму (если в вузе имеются такие формы обучения) с созданием возможности получения непрерывного самостоятельного образования;

студентам, не имеющим возможности продолжить образование в традиционной форме по причине ухода за больным членом семьи, также предоставляется право получения академотпуска;

отменяются количественные ограничения на предоставление академотпуска студентам в период обучения;

отменяется практика переобучения студентов, вернувшихся из академотпуска, по ранее пройденным предметам.

(в 2015—2020 годы 2631 студент взяли академический отпуск по различным причинам).

С 1 сентября 2021 годанаучным советам престижных вузов поэтапно передаются полномочия по присвоению научных степеней и научных званий.

С 1 апреля 2021 года поручено:

увеличить в 5 раз число молодежи, направляемой на учебу в магистратуру и докторантуру престижных зарубежных вузов по линии Фонда «Эл-юрт умиди» (в 2019 году из фонда на учёбу в магистратуре и докторантуре отправлены 49 человек);

(в 2019 году из фонда на учёбу в магистратуре и докторантуре отправлены 49 человек); внедрить систему обучения по образовательным программам бакалавриата за рубежом за счет Фонда «Эл-юрт умиди» и обеспечить в 2021 году направление 100 молодых людей за рубеж для получения образования;

внедрить практику проведения на регулярной основе отбора кандидатов для всех граждан Узбекистана, независимо от их места работы и жительства в республике, по образовательным программам Фонда «Эл-юрт умиди» на основе открытого конкурса стипендий;

внедрить порядок проведения конкурса стипендий для программ обучения в бакалавриате, магистратуре и докторантуре на основе заявок престижных зарубежных образовательных, научных или других учреждений о приеме на учебу.

Здоровье населения и соцзащита





С 1 июля 2021 года среднему медицинскому персоналу на основе самозанятости самостоятельно разрешается заниматься «медсестринским делом».

До конца 2021 года поручено обеспечить жильем 900 круглых сирот-выпускников домов «Мехрибонлик», нуждающихся в жилье.

Кроме того, в 2021 году планируется построить здания 22 дошкольных образовательных организаций, 31 новой школы, 16 высших образовательных учреждений, 24 объектов здравоохранения и 23 спортивных объектов.

Для содействия в получении образования и обретении профессии детьми, нуждающимися в соцподдержке, лечения детей, страдающих тяжелыми болезнями, создаётся Фонд поддержки детей, куда из госбюджета выделяется 100 млрд сумов.

До 1 июня 2021 года ожидается внедрение следующей практики для поддержки лиц с инвалидностью:

перевод практики обеспечения нуждающегося населения протезно-ортопедическими изделиями и реабилитационно-техническими средствами на систему выдачи сертификата с созданием возможности гражданам приобретать протезно-ортопедические изделия и реабилитационно-технические средства по своему выбору у любого производителя за счет средств (сертификата), выдаваемых государством;

назначение инвалидности на бессрочный период признанному лицом с инвалидностью гражданину с анатомическими дефектами, имеющими явные признаки инвалидности, без проведения дополнительного освидетельствования для получения клинико-функциональных сведений.

Пенсии

С 1 июня 2021 года устанавливается новый порядок в системе пенсионного обеспечения:

при назначении пенсии трудовой стаж за период до 2005 года, когда не велась электронная база данных о зарплате и трудовом стаже, рассчитывается на основе имеющихся в трудовой книжке записей о трудовом стаже лица без истребования подтверждающих документов;

отменяется проверка и взыскание излишних выплат по назначенным, пересчитанным пенсиям и пособиям за период трех и более лет;

работающим гражданам предоставляется право добровольно платить каждый месяц из собственных доходов социальный налог для будущего пенсионного обеспечения их неработающих супругов;

пенсии и пособия назначаются и выплачиваются по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания;

заявления на получение пенсий и пособий в безналичной форме оформляются гражданами в процессе открытия пластиковых карт в банках или через мобильные приложения без обращения в отделения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов;

отменяется обязательство лиц, получающих пенсии в безналичной форме, посещать каждые шесть месяцев Пенсионный фонд, а также ответственных работников — проводить с выездом на места мониторинг с определением утраты гражданами права на пенсию на основе электронных сведений, предоставляемых соответствующими министерствами и ведомствами.

Кроме того, списывается задолженность по суммам излишних выплат, выявленную в результате проверок по правильному исчислению и выплате пенсий и пособий, по состоянию на 1 февраля 2021 года (по состоянию на 1 января 2020 года задолженность порядка 4000 пенсионеров составляла 11,8 млрд сумов).

Сокращение бедности





Семьям с безработными членами, в том числе гражданам, включенным в «Железную тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Молодёжную тетрадь», для расширения возможностей занятия сельским хозяйством:

выделят земли от 0,1 гектара до 1 гектара, в том числе из вновь освоенных, богарных, неиспользуемых земельных площадей, для занятия сельским хозяйством;

выделенные земли обеспечат оросительной системой (артезианскими колодцами, системой капельного орошения и др.) и электрической энергией;

выделят субсидии для освоения предоставленных земель (вспашки земель, закупки семян, саженцев и др.).

До 1 апреля 2021 года поручено внести проект постановления президента о внедрении системы содействия нуждающимся семьям для занятия сельским хозяйством исходя из возможностей и направлений развития каждого района.

Кроме того, будет внедрена практика выделения безработным, в том числе гражданам, включенным в «Железную тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Молодёжную тетрадь», желающих начать предпринимательскую деятельность и деятельность на основе самозанятости, субсидий

в размере до 7 млн сумов на приобретение оборудования, рабочих инструментов, необходимых для начала деятельности.

Туризм

С 1 марта 2021 года по 1 июня 2022 года в рамках популяризации внутреннего туризма внедряется механизм возмещения части следующих расходов на путешествия по Узбекистану:

авиаперевозчикам — в размере 25% стоимости авиабилета по авиасообщениям на направлениях внутреннего туризма;

туроператорам и турагентам — в размере 15% стоимости авиа- и железнодорожных билетов по турам, организуемым для граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане, а также в размере 10% стоимости услуг средств размещения по размещению (гостиничные услуги). При этом возмещение части данных расходов предоставляется при условии не менее одной ночевки в средствах размещения, расположенных в регионах, в которые осуществлено путешествие.

Отмена монополии на рынке энергоресурсов

Отменяются таможенная пошлина на импорт сжиженного газа и разрешительные документы, требуемые для его импорта.

До 1 июня 2021 года поручено разработать «Дорожную карту» по формированию оптового рынка для производителей и импортеров путем внедрения рыночных механизмов в сферу обеспечения электрической энергией и природным газом.

Начиная с 1 августа 2021 года крупным предприятиям должны предоставить право закупки электроэнергии и природного газа на основе импорта.

До 1 июля должны запустить электронную систему, предоставляющей возможность автоматически формировать доходы и расходы фермерских хозяйств и направлять их в налоговые органы на основе принципа «Налоговик — помощник».

Таможня

С 1 июля 2021 года устанавливается следующий порядок таможенного контроля:

поэтапная организация в порядке эксперимента внекатегорированных «таможенных постов удаленного электронного декларирования»;

удаленное управление процессами таможенного оформления, кардинальное сокращение вмешательства человеческого фактора;

внедрение практики общего онлайн-контроля путем цифровизации процессов регистрации перевозчиков, проверки документов, взыскания платежей за оказанные им услуги, осуществляемые ветеринарными и фитосанитарными органами на границе.

Повышение эффективности госуправления





В текущем году поручено внедрить, в порядке эксперимента, порядок направления не менее 5% расходов при формировании бюджета по одному району (городу) в каждом регионе с учетом мнений граждан на решение проблем в махалле, обратив особое внимание на вопросы поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

В 2021 году должны оптимизировать численность работников госуправления в среднем до 15%.

До 1 марта 2021 года должны разработать проект постановления президента, предусматривающего:

сокращение дублирующих ведомств, функций и бюрократических барьеров в управлении, излишнего числа заседаний;

оптимизацию вакантных на протяжении многих лет штатных единиц;

пересмотр рабочих процессов за счет передачи некоторых государственных функций частному сектору, сокращения лицензий и документов разрешительного характера, автоматизации процесса их выдачи;

упрощение процессов принятия решений в деятельности министерств и ведомств;

оптимизацию рабочих процессов за счет широкого внедрения цифровых технологий;

внедрение системы планирования работы министерств в разрезе района, города, села и махалли.

В рамках коренного совершенствования деятельности органов управления среднего и нижнего звена:

для повышения эффективности управления областью, районом, городом и махаллей определят численность работников и размер их заработной платы с учетом специфики региона и объема работы;

внедрят четкую систему обучения руководителей и работников нижнего звена эффективной работе на основе новых требований и современных информационных технологий, а также постоянного повышения их квалификации.

До конца 2021 года поручено сократить излишние нормы для снижения регуляторного бремени и степени регулирования предпринимательства путем пересмотра действующих актов законодательства, в том числе отмены устаревших и утративших актуальность документов и систематизации разрозненных актов.

До 1 июля 2021 года должны наладить практику подготовки и принятия решений хокимиятами исключительно посредством специальной электронной системы «E-qaror» (за последние два года свыше 2500 решений хокимов отменены в судах).

Прозрачность финансовых данных

С 1 мая 2021 года начнут публиковать в СМИ и интернете следующие финансовые данных:

доходы и расходы внебюджетных фондов государственных органов;

закупки юридических лиц с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) 50 и более процентов, а также юридических лиц, 50 и более процентов уставного фонда (уставного капитала) которых принадлежит им;

размеры и получатели государственных субсидий и грантов.

«Е-Антикоррупция»

Агентству по противодействию коррупции разрешается реализовать проект «Е-Антикоррупция», предусматривающего формирование «Электронного реестра отношений, подверженных коррупции» по результатам рассмотрения внесенных госорганами и организациями предложений по устранению коррупциогенных факторов, глубокого анализа в разрезе сфер и отраслей, а также проведения общественных опросов.

Сокращение бюрократизма





Министерству юстиции в месячный срок поручено внести проект указа президента, направленный на коренное сокращение бюрократических преград во взаимоотношениях населения и предпринимателей с госорганами, предусматривающий:

расширение спектра госуслуг, доступных для граждан независимо от места их постоянной (временной) регистрации;

внедрение единого идентификационного номера, подтверждающего личность гражданина при оказании государственных, социальных и других услуг;

унификацию процессов госрегистрации юрлиц;

устранение практики представления документов в бумажном виде путем налаживания электронного документооборота между госорганами и организациями;

налаживание практики доведения гражданам и предпринимателям результатов оказанных госуслуг через почтовую связь;

внедрение опыта города Карши по обеспечению доведения до каждой семьи услуг, оказываемых через центры госуслуг по принципу «центр — махалля — гражданин».

Гражданство и права человека

С 1 мая 2021 года признаются гражданами Узбекистана лица без гражданства (не принявших гражданство иностранного государства), прибывших до 1 января 2005 года и постоянно проживающих в стране, а также постоянно проживающих в стране на протяжении 15 лет при изъявлении ими желания (ожидается выдача гражданства около 20 тысячам человек).

До 1 июня 2021 года планируется передать полномочия по подаче представления о замене наказания более мягким и условно-досрочном освобождении от учреждений по исполнению наказания вновь создаваемым гуманитарным комиссиям.

В 2021 году будут сокращены до 6 колоний-поселений.

Дорожная безопасность

Налаживается проведение техосмотра автомобилей на основе принципа экстерриториальности и отмена требования проведения технического осмотра нового автомототранспортного средства.

Кроме того, в одном из регистрационно-экзаменационных отделов (отделений) городов Ташкента и Нукуса, а также областных центров проведения государственной проводится регистрация автомобилей и выдаётся им госномерные знаки независимо от территории регистрации по месту постоянного проживания граждан.

Во всех регистрационно-экзаменационных отделах (отделениях), а также не менее чем в 20 центрах государственных услуг регистрации (в том числе замены или выдачи нового вместо утерянного) осуществляется национальное водительское удостоверение независимо от территории регистрации по месту постоянного жительства граждан.

Общественность сможет наблюдать за процессом приема экзамена у претендентов на получение водительского удостоверения, в том числе через интернет.

Пешеходные переходы поэтапно обеспечат современными светофорами.

Охрана природы

До 31 декабря 2021 года продлевается моратория, введенного на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, на территории республики. При этом: