В Узбекистане с 1 марта 2021 года объявят минимальные потребительские расходы населения. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая 29 декабря с посланием парламенту.

По его словам, главной целью экономических реформ в новом году станет сокращение бедности и повышение благосостояния населения. Этих стратегических целей мы намерены достичь за счет высоких темпов экономического роста и создания равных возможностей для всех.

«В сфере сокращения бедности мы будем внедрять комплексные подходы и новые нестандартные методы. Нам нужно ясно понимать, что только выдачей кредитов, предоставлением социальных пособий или жилья проблему бедности не решить. Это требует комплексного решения вопросов, связанных с образованием, здравоохранением, профессиональной подготовки, доступом к чистой питьевой воде, энергоресурсам и дорожной инфраструктуре», — сказал глава государства.

По его словам, внедрение «железной тетради» позволяет точнее определить, кто действительно нуждается в помощи, и на такой основе организовать адресную работу с уязвимыми слоями населения.

«Социальный реестр», который полностью заработает в 2021 году, будет содержать всю информацию о нуждающихся семьях, включенных в «железную тетрадь» и позволит оказывать им более 30 видов социальных услуг в электронной форме, отметил президент.

«Прежде всего нам необходимо обеспечить базовые потребности малоимущего населения. Работа по глубокому анализу этой проблематики, проводимая вместе с международными экспертами, уже близка к завершению», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

С 1 марта 2021 года будут объявлены минимальные потребительские расходы населения. Правительству поручается в двухмесячный срок систематизировать социальные гарантии и разработать программу мер по их поэтапному обеспечению на уровне минимальных потребительских расходов.

Чтобы вывести из бедности каждого, кто включен в «железную тетрадь», будет внедрен новый механизм, основанный на принципе «мотивация, навыки и финансовая поддержка», сообщил руководитель страны.

В следующем году в махаллях будет создано более тысячи центров профессионального обучения. Центрам будут выделены средства из расчета до 1 миллиона сумов на каждого обучившегося на курсах, а в целом на эти цели из бюджета предусмотрено направить 100 миллиардов сумов. Лица, окончившие учебные курсы и желающие начать свое дело, смогут получить субсидии в размере до 7 млн сумов на приобретение необходимого инвентаря.

Кроме того, семьям, занимающимся сельским хозяйством, будет выделено от 10 соток до 1 га земли в зависимости от возможностей и специализации каждого района. Из фондов содействия занятости и общественных работ намечено направить 500 млрд сумов для обеспечения занятости нуждающихся слоев населения.

«Мы не можем допустить, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии, перешли в категорию бедных. Поэтому со следующего года будет введена новая система, предусматривающая трехкратное увеличение размера пособий по временной безработице, а также отмену устаревшего бюрократического порядка предоставления 6 документов для получения такого пособия», — подчеркнул он.

Оценка реальной ситуации с бедностью в регионах, контроль за исполнением проводимой в этой сфере работы должны быть в центре внимания палат Олий Мажлиса и местных Кенгашей.

Всем хокимам районов и городов поручено в месячный срок разработать целевую программу по сокращению бедности на своей территории и ежеквартально отчитываться о ее исполнении в местных кенгашах и перед народом через СМИ.