В послании парламенту 29 декабря президент Шавкат Мирзиёев объявил, что в Узбекистане с 1 марта 2021 года будет внедрено понятие минимальных потребительских расходов населения. О том, что такое МПР и почему выбран именно такой метод определения уровня бедности, рассказал начальник департамента Министерства экономического развития и сокращения бедности Илхом Маматкулов.
По его словам, Минэкономразвития совместно с другими уполномоченными ведомствами и научно-исследовательскими учреждениями, а также специалистами международных организаций, в том числе Всемирного банка, Азиатского банка развития и Программы развития ООН, вводит альтернативу понятию потребительской корзины — минимальные потребительские расходы.
Илхом Маматкулов пояснил, что в мире применяются разные методы определения порога бедности — абсолютной, относительной, метод депривации (лишений), многомерный, на основе потребляемых калорий и другие. Минимальные потребительские расходы используются в развитых странах и основаны на последних разработках и расчетах специалистов, отметил он.
Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчёта дневного бюджета человека, сказал глава департамента.
Он сообщил, что Государственный комитет по статистике ежегодно ведёт учет 10 тысяч домохозяйств. На основе этих наблюдений проводятся опросы, исходя из результатов которых будут определены объёмы реальных потребительских расходов населения и потребляемых товаров.
Как пояснили «Газете.uz» в Минэкономразвития, их вычисление производится следующим путём (каждый показатель высчитывается на одного человека):
- потребленные домохозяйствами продовольственные и непроводольственные товары, услуги переводятся на средние цены на уровне страны, затем выделяются их первые три децила (углеводородные показатели);
- определяются расходы на одну килокалорию, потребляемую в каждом домохозяйстве;
- стоимость одной килокалории умножается на 2100 и высчитывается минимальная цена, необходимая для продуктов питания (порог продовольственной бедности);
- определяются низшие и высшие границы для первых трех групп децилов (низшая граница — домохозяйства, чьи общие расходы ниже предела продовольственной бедности, а верхнюю границу входят домохозяйства, где только траты на питание находятся ниже предела продовольственной бедности);
- высчитывается доля каждого домохозяйства в составе общих продовольственных расходов (коэффициент Энгельса);
- через средний показатель коэффициентов Энгельса низших и высших границ высчитываются базовые потребительские расходы.
Альтернативным инструментом является определение уровня бедности исходя из медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже), сообщил Илхом Маматкулов. Такой метод с 2021 года внедряется в России, где прожиточный минимум установлен на уровне 44,2% от медианного дохода за предыдущий год.
Elena Elena
Наверное, нужно помочь в сборе статистики, дабы размер МПР был реальный. Начнём?)
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Ежедневное потребление мяса и натурального сливочного масла будет ли входить в данный минимум? Если да, то по каким нормам — обшепринятым или сложившимся за 30 лет — нашим национальным, то бишь по праздникам для народа?
• А на какой перечень фруктов в зимний и летний периоды мы можем рассчитывать? Клубника, персики, груша с их заоблачными ценами за последние 3 года войдут в МПР или мимо?
• А на моющие средства и средства гигиены можно будет рассчитывать?
• Лекарства и вакцинация от гриппа/коронавируса будет учтена или нет?
• А расходы на проезд туда и обратно (+пешком для экономии МПР) войдут?
• Как с коммунальными услугами быть(ГВС, ХВС, э/э и прочее)?
• Про одежду и обувь с учётом зимнего периода — их не забудут посчитать?
•А собрать ребёнка в школу и оплатить ежемесячную “добровольную спонсорскую помощь“ — эти расходы также будут учтены или нет?
• Чуть не забыла про банковскую комиссию за обнал средств в терминалах и налог на имущество, их включат в МПР?
• Я не ставлю уже вопрос о проведении мероприятия хотя бы раз в год на день рождения.
• А калькуляцию этих расходов публично предоставят и обоснуют народу или нас поставят перед фактом?
• А те, кто установит границу МПР, они на собственном, долгосрочном опыте докажут, что на эти расходы можно прожить или это прерогатива народа?
Уктам Хикматов
Ну чему равен это ваш МПР? Какая цифра садит на какие расходы вы будите опираться? Объясните людям не выдовайте просто цифру и не превращайтесь в мем типо 5600 в день! Людям надо понимать правительство не может принимать в расчет тяжелые позиции вроде импорта в этом случае колебания доллара сказывается и у нас нет учета адм или ручного управления когда умники из хокимията и прокуратуры хотят по рынку в вешают ценник на основе критики президента! Наша правительство все еще думает что не обращая внимание или пряча проблемы все само устаканется и народ будет меньше ворчать этого не будет! Сообщение людям все цифры от правительства это минимум минимума то есть мясо и прочие дорогие продукты в МПР не входят это раз дорогие лекарства тоже минус из МПР и дорогие услуuи виде частной медицины да все частное минус. А то у нас есть умники которые хотят жить хороша на 100 $ которое страна сказала это минимум чтобы вы могли функционировать!