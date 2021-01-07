В послании парламенту 29 декабря президент Шавкат Мирзиёев объявил, что в Узбекистане с 1 марта 2021 года будет внедрено понятие минимальных потребительских расходов населения. О том, что такое МПР и почему выбран именно такой метод определения уровня бедности, рассказал начальник департамента Министерства экономического развития и сокращения бедности Илхом Маматкулов.

По его словам, Минэкономразвития совместно с другими уполномоченными ведомствами и научно-исследовательскими учреждениями, а также специалистами международных организаций, в том числе Всемирного банка, Азиатского банка развития и Программы развития ООН, вводит альтернативу понятию потребительской корзины — минимальные потребительские расходы.

Илхом Маматкулов пояснил, что в мире применяются разные методы определения порога бедности — абсолютной, относительной, метод депривации (лишений), многомерный, на основе потребляемых калорий и другие. Минимальные потребительские расходы используются в развитых странах и основаны на последних разработках и расчетах специалистов, отметил он.

Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчёта дневного бюджета человека, сказал глава департамента.

Он сообщил, что Государственный комитет по статистике ежегодно ведёт учет 10 тысяч домохозяйств. На основе этих наблюдений проводятся опросы, исходя из результатов которых будут определены объёмы реальных потребительских расходов населения и потребляемых товаров.

Как пояснили «Газете.uz» в Минэкономразвития, их вычисление производится следующим путём (каждый показатель высчитывается на одного человека):

потребленные домохозяйствами продовольственные и непроводольственные товары, услуги переводятся на средние цены на уровне страны, затем выделяются их первые три децила (углеводородные показатели); определяются расходы на одну килокалорию, потребляемую в каждом домохозяйстве; стоимость одной килокалории умножается на 2100 и высчитывается минимальная цена, необходимая для продуктов питания (порог продовольственной бедности); определяются низшие и высшие границы для первых трех групп децилов (низшая граница — домохозяйства, чьи общие расходы ниже предела продовольственной бедности, а верхнюю границу входят домохозяйства, где только траты на питание находятся ниже предела продовольственной бедности); высчитывается доля каждого домохозяйства в составе общих продовольственных расходов (коэффициент Энгельса); через средний показатель коэффициентов Энгельса низших и высших границ высчитываются базовые потребительские расходы.

Альтернативным инструментом является определение уровня бедности исходя из медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже), сообщил Илхом Маматкулов. Такой метод с 2021 года внедряется в России, где прожиточный минимум установлен на уровне 44,2% от медианного дохода за предыдущий год.