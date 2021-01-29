Народный артист СССР Василий Лановой умер 29 января в возрасте 87 лет от осложнений, вызванных COVID-19, сообщило РИА Новости.

В начале января у актёра и его супруги Ирины Купченко был выявлен коронавирус. В четверг состояние актёра ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Василий Лановой за свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино, среди главных картин — «Алые паруса» (Артур Грей), «Война и мир» (Анатоль Курагин), «Офицеры» (Иван Варавва), «Семнадцать мгновений весны» (Карл Вольф), «Анна Каренина» (Алексей Вронский), «Дни Турбиных» (Леонид Шервинский).

Он был награждён орденом «За заслуги перед отечеством», орденом Почёта, премией «Золотая маска», «Хрустальная Турандот».