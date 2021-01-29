Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 января ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенту презентовали научно-историческую концепцию центра, которая была разработана на основе обсуждений с учёными, исламоведами и искусствоведами мира.

«Цель моего приезда сюда — увидеть результаты уже сделанных и подготовить основу для новых исследований, подтверждающих, что наша священная религия — это религия добра, человечности, призывающая обогащаться духовно и просвещаться, и тот бесценный вклад, который наши предки внесли в эти процессы. Сегодня построить величественное здание — не сложно. Вот, мы построили здание, достойное наших предков. Теперь нам нужно создать научную среду, достойную наших предков», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Многие спрашивают: почему президент приводит в пример два Ренессанса. Это — идея, наша цель на будущее. Ведь мы должны черпать из истории духовную силу, чтобы достичь рубежей, к которым стремится наша страна! Мы надеемся, что этот центр станет одной из основ третьего Ренессанса. Потому что он будет научным, светским, современным центром», — продолжил глава государства.

Президент подчеркнул, что при составлении музейных экспозиций необходимо учитывать мнение народа. Для этого будет организован специальный конкурс.

«Наша страна взрастила многих ученых, собирателей хадисов, богословов, их наследие колоссально. Однако следует признать, мы не изучали глубоко этот богатый источник. Вот почему этот центр должен научно обосновывать и продвигать идею о том, каким великим народом мы являемся. Всё здесь должно передавать национальную идею», — добавил глава страны.

Шавкат Мирзиёев отметил, что важно развивать сотрудничество с UNESCO, ISESCO и другими международными организациями, научными центрами. Он поручил выделить Институту истории Академии наук Узбекистана дополнительные средства и исследовательские гранты для изучения первоисточников научных трудов.

Президент, кроме того, поручил подготовить для центра квалифицированных гидов-переводчиков, специализирующихся на вопросах распространения ислама и развития науки. При центре также будут открыт мультимедийный отдел и мастерская-лаборатория древнего каллиграфического искусства.

Строительство Центра исламской цивилизации началось летом 2018 года. С предложением о его создании выступил президент.