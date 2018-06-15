Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня, в день празднования Рамазан хайита, посетил участок строительства Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент заложил символический краеугольный камень в фундамент здания центра.

Шавкат Мирзиёев поздравил религиозных деятелей и всех соотечественников с Рамазан хайитом, отметив глубокую символичность начала строительства центра в этот светлый праздник.





Центр создается при Кабинете Министров для изучения просвещенного ислама и повышения осведомленности населения и международной общественности о великом наследии наших предков, отметил президент.

Здание центра будет возведено в традициях национального зодчества, в виде мечети с куполом. Комплекс будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты.

«Будучи обладателями такого великого наследия, мы отстали в науке. Сегодняшние наши инициативы, начинания признаются всеми мусульманскими странами. Теперь необходимо быть достойными этого и подавать пример в учености и просвещенности», — сказал Шавкат Мирзиёев.





В этот же день руководитель страны возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. Были прочитаны суры из Корана и молитвы.