В Узбекистане впервые зарегистрирован профессиональный велосипедный клуб, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. Министерство юстиции 27 января выдало свидетельство о регистрации клубу Uzbekistan Cycling Pro Team.

Штаб-квартира и основная база для тренировки спортсменов разместятся в столице Словении Любляне. Ещё одна база будет находиться в Узбекистане.

Участие национальных сборных команд в международных соревнований ограничено, не считая Азиатских и Олимпийских игр, а также первенств континента и мира. В других соревнованиях обязательно должны принимать участие профессиональные команды, отметили в НОК.

Клуб будет иметь отдельные мужские и женские команды в направлении трека и шоссе. В состав команды могут быть привлечены 16 мужчин и женщин, в том числе легионеры. Команда дебютирует на соревновании в Словении в марте.

Первыми райдерами, которые подпишут контракт с клубом, как ожидается, станут Муроджон Халмурадов и Ольга Забелинская.

Федерация велосипедного спорта планирует увеличить количество таких команд, говорится в сообщении.