16 января состоялось собрание правления АКБ «Узпромстройбанк», посвященное обсуждению итогов 2020 года и приоритетных задач на 2021 год.

Сначала речь шла о задачах, вытекающих из послания президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2020 года. Были глубоко изучены изложенные в нем вопросы о банковской системе.

Особенно отметили необходимость широкой огласки результатов учебно-практического семинара среди региональных филиалов. Семинар проводился с 11 по 16 января в Центральном банке Узбекистана. Темой стала система работы в махаллях и налаживание процессов в этом направлении.





В ходе собрания члены правления обсудили стратегию банка на 2021 год. Были скоординированы задачи, поставленные в послании президента. Затем были подведены итоги работы банка в 2020 году.

В отчетный период банковские активы составили 49 трлн сумов, кредитный портфель — 39,9 трлн сумов, объем депозитов — 11,4 трлн сумов и общий капитал — 6,7 трлн сумов.

В течение года банк профинансировал всего 978 проектов. 996 из них — согласно программам развития регионов.

К их числу относятся проекты:

ООО «Шахрисабз текстиль» в Шахрисабзском районе. Предприятие производит 5,8 тысячи тонн синтетического волокна и тканей в год;

совместное предприятия «Уз-сеганг» в Фергане с годовой мощностью выращивания 5,8 тысячи тонн сельхозпродукции;

ООО «Сардоба оксарой текстиль» в Сардобинском районе. Фабрика выпускает 1,4 млн единиц готовой продукции и 900 тысяч тонн ткани в год.





Также на собрании заслушан отчет о принятых банком мерах по смягчению последствий коронавирусной пандемии.

Подчеркивалось, что банк поддержал предпринимателей, оказавшихся в затруднительном положении. Для 1235 бизнесменов были выделены 4 трлн сумов. 91 экспортер получил в общей сложности 2,6 трлн сумов в кредит на срок до шести месяцев. Также были продлены кредиты 3,8 тысячи клиентов на общую сумму 2,9 трлн сумов. 132 экспортерам для пополнения оборотных средств выделены 3,6 трлн сумов.

При содействии Международной финансовой корпорации налажен механизм финансирования зеленых проектов. 17 из них получили 31,9 млн долларов.

Совместно с компанией SQB Consult во всех регионах организованы учебные курсы. Их цель — повышение финансовой грамотности населения. Также компания оказывает содействие предпринимателям в разработке бизнес-плана, оценке имущества, проведении экспертизы договоров по импорту.

При поддержке экспертов Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития реализуется процесс трансформации банка. По итогам второго этапа, на основе международных стандартов усовершенствованы системы корпоративного управления и риск-менеджмента. Также в состав совета включены четыре независимых члена с международным опытом в банковско-финансовой сфере, внедрена служба корпоративного управления и организованы пять новых комитетов.





Внедрена новая ориентированная на клиентов организационная структура банка. Исходя из международного опыта, она разделена на пять блоков.

Для каждого бизнес-направления подготовлены универсальные сотрудники, оказывающие услуги клиентам индивидуально.

В целях оперативного кредитования клиентов были внедрены разные виды модульных кредитов. Для предпринимателей — 26 видов, для крупных предприятий — 8 и для населения — 22 вида. В результате выделены 2197 модульных кредитов на сумму 630 млрд сумов.

В кредитовании предпринимателей и населения налажен андеррайтинг. Он основан на новой скоринговой системе, при которой исключен человеческий фактор. Предыдущая пятиуровневая система кредитования уменьшена до двухуровневой. Одобрены 1964 кредита на сумму 2,5 трлн сумов.

Для автоматизации работ по финансовому планированию задействована система финансового прогнозирования. Она основана на программе немецкой компании SAP.

Совместно с международной организацией стандартизации CERT задействована система «Антикоррупция».

В практику внедрено стимулирование всех сотрудников, работающих в направлении розничного бизнеса, по системе KPI.





В направлении оказания цифровых банковских услуг запущено мобильное приложение «JOYDA». Оно вобрало в себя 58 новых видов услуг. Вместе с приложением организована электронная торговая площадка. Теперь у пользователей есть возможность дистанционной покупки товаров и услуг за счет потребительского кредита.

В целях приближения банковских услуг к клиентам созданы 42 офиса и 89 круглосуточных центров самообслуживания.

На собрании внимание членов правления было направлено на планы по стратегическому развитию банка в 2021 году. В них внесены некоторые изменения.

Планируется довести объемы общих активов банка до 52,2 трлн сумов, кредитного портфеля — до 44,4 трлн сумов, а остаток депозитов юридических и физических лиц — до 11 трлн сумов.

В целях развития экономики, поддержки предпринимательства и финансирования перспективных проектов намечено выделение 8,3 трлн сумов на кредиты для 488 проектов.

В частности, на 16 крупных проектов будут выделены 3,3 трлн сумов. 283 проекта в рамках программ развития регионов получат 4,1 трлн сумов. На 189 проектов в других направлениях выделено 900 млрд сумов.

Подробнее об итогах и планах банка можно прочитать на сайте.

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