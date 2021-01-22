Ботир Комилович Зарипов утвержден хокимом Бухарской области, сообщило УзА. Во внеочередном заседании областного кенгаша народных депутатов в пятницу принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который предложил эту кандидатуру. С ноября Ботир Зарипов временно исполнял обязанности хокима.

«Управлять регионом, мобилизовать людей — дело не из простых. Это понимает и сам Зарипов. Я испытал его на разных должностях, в качестве исполняющего обязанности хокима последние три месяца его познали и вы. Это человек, родившийся и выросший в Бухаре, он хорошо знает условия области. Самое важное, он любит бухарцев», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Ботир Зарипов родился в 1969 году в Гиждуванском районе. Работал на разных должностях в банковской сфере. В 2016—2020 годах управлял национальной промышленностью строительных материалов.

«Честь быть руководителем этой священной бухарской земли, её великого народа выпадает не всякому. Пусть это доверие всегда служит напоминанием вам. Дни, годы проходят быстро. Если бухарцы по прошествии времени скажут, что в их область направили „правильного кадра“, я буду чувствовать себя счастливым», — отметил президент.





На должность первого заместителя хокима области назначен Нозимжон Холмуродов, работавший заместителем министра инвестиций и внешней торговли, на пост прокурора области — бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Махмуд Истамов, на должность хокима Вабкентского района — Фарход Умаров.