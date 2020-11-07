Ботир Комилович Зарипов утвержден и. о. хокима Бухарской области на внеочередном заседании областного кенгаша народных депутатов в субботу, сообщил «Газете.uz» источник. Информацию подтвердили также в пресс-службе хокимията.

До назначения он с апреля 2019 года работал председателем правления ассоциации «Узпромстройматериалы».

Напомним, что после смерти Карима Камалова от последствий, вызванных COVID-19, в конце августа исполняющим обязанности хокима Бухарской области стал его заместитель Фарход Умаров. Теперь он продолжит работу в качестве заместителя хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.

В заседании принимали участие премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов. Фото: пресс-служба хокимията Бухарской области.

Ботир Зарипов (1969 года рождения) окончил Ташкентский финансовой институт (1997) по специальности «финансы и кредит».

В 1990—2008 годы он работал на ответственных должностях в государственных и коммерческих банках республики, в 2008—2012 годы — заместителем председателя Центрального банка Узбекистана, в 2012—2013 годы — директором Департамента контроля и регулирования деятельности небанковских кредитных организаций Центрального банка, в 2013—2015 годы — директором Департамента лицензирования и регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ.

Кроме того, в 2015—2016 годы он занимал должность первого заместителя председателя правления АКБ «Агробанк», в 2016—2019 годы — председателя правления АО «Узпромстройматериалы».