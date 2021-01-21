На пешеходном переходе напротив магазина «Арбат» на улице Юнусота в Юнусабадском районе Ташкента установили светофор. Это случилось после того, как брат погибшего летом в ДТП 2,5-летнего Тимура Чеховского обратился к президенту с просьбой поставить светофор на месте трагедии.
В августе прошлого года на ребенка с матерью, переходивших улицу, наехал бывший сотрудник ГУВД, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Усилиями отца Евгения Чеховского на переходе была обновлена разметка и установлены знаки, но на просьбы об установке светофора никто не реагировал до обращения к президенту.
Процесс установки светофора. Фото: Евгений Чеховский.
В беседе с «Газетой.uz» Евгений Чеховский выразил благодарность президенту, его администрации, сотрудникам специализированного монтажно-эксплуатационного управления (в 2017 году постановлением президента передано от ГУВД хокимияту города), представителям органов внутренних дел, помощнику прокурора района и его руководителям, а также общественности и СМИ.
Процесс установки светофора. Фото: Евгений Чеховский.
«Газета.uz» много лет безуспешно пытается обратить внимание властей на необходимость коренного пересмотра подходов к планировке улиц и обеспечению безопасности пешеходов, в первую очередь детей.
Изучив место расположения перехода и проделанную работу, мы не можем не отметить, что со светофором он стал значительно безопаснее. Однако сделать его можно еще безопаснее, потому что по улицам продолжают ездить не только нетрезвые водители, но и множество водителей, для которых нарушать Правила дорожного движения является нормой (это относится и к водителям служебных машин разных госорганов и других организаций).
Фото: Евгений Чеховский.
Мы неоднократно писали, что нерегулируемые пешеходные переходы должно быть допустимо сооружать только на улицах с одной полосой движения в каждую сторону.
В большинстве случаев улицу с двумя полосами можно сузить, оставив по одной, потому что крайние всё равно заняты припаркованными автомобилями. На улицах перед школами, детсадами и другими социальным объектами это должно стать стандартом. Или одна полоса в каждую сторону, или светофор.
Говоря о данном конкретном участке, здесь можно сократить количество полос с трёх до двух. Это сократит время перехода улицы, что особенно важно для детей. На панорамном снимке ниже видно, что на остановке и дальше паркуются (местами как попало) автомобили, значит, сокращение количества полос не скажется на пропускной способности улицы. На суженной части можно организовать удобные парковочные карманы.
Фото: Яндекс.Карты.
Вторым важным требованием безопасного перехода является вместительный островок безопасности (а не дыра в заборе) — об их существовании в Узбекистане совершенно забыли в последние годы. Островки позволяют пешеходам почувствовать себя в большей безопасности и могут реально защитить их в случае нечаянного наезда автомобиля. Кроме того, с их помощью можно сузить и искривить полосу движения, что повысит осторожность водителей и замедлит скорость автомобилей.
Приподнятые переходы, начать массово внедрять которые никак не решатся власти, — ещё один способ успокоить трафик на улице (кое-где в Ташкенте они существуют). Приподнятыми также бывают целые перекрёстки — для спокойного и плавного проезда автомобилей. Мы не верим, что здесь приподнимут проезжую часть, но не напомнить о таком способе нельзя.
Наконец, главный фактор повышения безопасности пешеходов — это невысокая разрешённая скорость движения транспорта. Она по умолчанию должна быть низкой перед школами, детсадами, возле жилых домов, рынков, медучреждений и других объектов, а также перед всеми нерегулируемыми пешеходными переходами.
Во всех развитых странах мира скорость движения на городских улицах снижена до 50 км/ч и ниже: в Нью-Йорке еще в 2014 году её снизили до 40 км/ч, в столице США Вашингтоне — до 32 км/ч (20 миль/ч), в Лондоне стандартное ограничение скорости — 48 км/ч (30 миль/ч), а у школ и в людных местах — также 32 км/ч. в центре Парижа скорость ограничена 30 км/ч. Конечно, на кольцевых и магистралях скорость в этих городах выше.
Нет смысла напоминать, что чем ниже скорость автомобиля, тем шире область обзора водителя и больше времени среагировать на возможное ДТП, а вероятность того, что пешеход выживет при аварии, значительно выше. Низкая скорость транспорта делает улицы комфортнее, менее шумными и более безопасными для всех участников движения.
В Узбекистане разрешённая скорость движения до сих пор составляет 70 км/ч. Обсуждения о её снижении, в которых участвовали журналисты «Газеты.uz», ведутся более 10 лет. Это время показало, что «агитационно-просветительская работа», на которую делается основной упор, не является решением проблемы. Нужны срочные и радикальные изменения и комплексный подход.
Flyer
чтобы решить проблемы с нетрезвыми водителями — надо отправить ГАИ на патрулирование улиц. на машину поставить видеорегистратор и пусть он автоматически, по ходу движения, фиксирует нарушения.
и кстати — нам разве не обещали патрулирование улиц в ночное время, ради безопасности пешеходов от насильников и грабителей?
Дастан Устаджалилов
Когда же местные органы власти будут работать автономно без механического управления? Неужели они не могли это сразу сделать при обращении?
Mirziyod Mirsaitov
Эх.. И почему нужно только прямое обращение Президенту и летальный исход, чтобы на проблему обратили внимание???
Где же ответственность и честь так называемых ОТВЕТСТВЕННЫХ органов?
Спасибо СМИ что освещают такие моменты.
Umid Musaev
Надо у Америки брать пример.. STOP знаки в каждом перкрестке.. будь он посёлок или центр.. 3 секунды надо полностю остоновится перед знаком.. проедишь штраф от 100$ и плохой отзыв на историю водителя!! Очень прошу, сделайте так.. жизнь и безопастность на первом
Muhamedova Galina
Президент, как секретарь, разносит письма по их назначению. А те , кто должен реагировать на просьбы и требования людей ждут пинок сверху. Стыдно, люди-чиновники и должностные лица, не отрабатывать свой хлеб
мехри аббасова
Спасибо нынешнему президенту и его окружению за то, что не остаются безразличными к просьбам своего народа. Спасибо за установленный светофор, а также за иные реформы в стране.
Редакции газеты.uz тоже спасибо за то, что своевременно освещают в правильном русле информацию. Раньше всего этого при предыдущем президенте не наблюдалось. Раньше наша жизнь была обернута в красивый фантик, но внутри была пустота.
Val Smirnov
Ежедневно (!) в ДТП у нас умирали и продолжают умирать в среднем по 4.7 человека. За прошлый год э то в три раза больше, чем от коронавируса, повторяю в три раза больше. Почему вокруг ковида было столько ажиотажа, психоза и паники, а вокруг смертей на дорогах, которых в три раза больше и эта “эпидемия“ не остановлена никто чесаться не хочет? Почему для выполнения своих обязанностей по делу где был повод и пример “ мальчик должен обращаться к Президенту“, а иначе -полный пофигизм? На мой взгляд сокращение смертей на дорогах (да и любой смерти людей) должно быть задачей №1 и государства, и всяких спецконтор “ благополучия“, и Минздрава, и МВД, и Хокимиятов, и Президента (у нас что -война?). На месте МШМ, после обращения мальчика я бы заставил выполнить свой долг и “поснимал бы головы“ 2-3-м наЩальникам, включая хокима. Газета, уз, направьте обращение к хокиму города с пояснением важности проблемы. Он же просил СМИ и блогеров мониторить и поднимать проблемы. Разве есть более важная чем эта? И деньги вроде есть — по 2 млрда на 40 гор-депутатов, а это 80 млрд.(или более 7.5 млн долл). Пусть направят все эти деньги хотя бы на (современные) светофоры и приподнятые пешеходки. И воровства (надеюсь) будет меньше и конкретной пользы -больше.
А если надо — организуйте петицию и сбор подписей, плз
Фотихо Абдуллаева
Власти наконец-то среагировали, и сделали пешеходные переходы на автомобильной дороге по улице Ахмад Дониш над новыми станциями Юнусабадской ветки метро. Однако дорожные знаки, информирующие о пешеходном переходе не установлены, Кроме дорожных знаков на этой дороге обязательно нужно установить светофоры. Потому что большинство водителей не уступают пешеходам.