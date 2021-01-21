На пешеходном переходе напротив магазина «Арбат» на улице Юнусота в Юнусабадском районе Ташкента установили светофор. Это случилось после того, как брат погибшего летом в ДТП 2,5-летнего Тимура Чеховского обратился к президенту с просьбой поставить светофор на месте трагедии.

В августе прошлого года на ребенка с матерью, переходивших улицу, наехал бывший сотрудник ГУВД, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Усилиями отца Евгения Чеховского на переходе была обновлена разметка и установлены знаки, но на просьбы об установке светофора никто не реагировал до обращения к президенту.

Процесс установки светофора. Фото: Евгений Чеховский.

В беседе с «Газетой.uz» Евгений Чеховский выразил благодарность президенту, его администрации, сотрудникам специализированного монтажно-эксплуатационного управления (в 2017 году постановлением президента передано от ГУВД хокимияту города), представителям органов внутренних дел, помощнику прокурора района и его руководителям, а также общественности и СМИ.

Процесс установки светофора. Фото: Евгений Чеховский.

«Газета.uz» много лет безуспешно пытается обратить внимание властей на необходимость коренного пересмотра подходов к планировке улиц и обеспечению безопасности пешеходов, в первую очередь детей.

Изучив место расположения перехода и проделанную работу, мы не можем не отметить, что со светофором он стал значительно безопаснее. Однако сделать его можно еще безопаснее, потому что по улицам продолжают ездить не только нетрезвые водители, но и множество водителей, для которых нарушать Правила дорожного движения является нормой (это относится и к водителям служебных машин разных госорганов и других организаций).





Фото: Евгений Чеховский.

Мы неоднократно писали, что нерегулируемые пешеходные переходы должно быть допустимо сооружать только на улицах с одной полосой движения в каждую сторону.

В большинстве случаев улицу с двумя полосами можно сузить, оставив по одной, потому что крайние всё равно заняты припаркованными автомобилями. На улицах перед школами, детсадами и другими социальным объектами это должно стать стандартом. Или одна полоса в каждую сторону, или светофор.

Говоря о данном конкретном участке, здесь можно сократить количество полос с трёх до двух. Это сократит время перехода улицы, что особенно важно для детей. На панорамном снимке ниже видно, что на остановке и дальше паркуются (местами как попало) автомобили, значит, сокращение количества полос не скажется на пропускной способности улицы. На суженной части можно организовать удобные парковочные карманы.





Фото: Яндекс.Карты.

Вторым важным требованием безопасного перехода является вместительный островок безопасности (а не дыра в заборе) — об их существовании в Узбекистане совершенно забыли в последние годы. Островки позволяют пешеходам почувствовать себя в большей безопасности и могут реально защитить их в случае нечаянного наезда автомобиля. Кроме того, с их помощью можно сузить и искривить полосу движения, что повысит осторожность водителей и замедлит скорость автомобилей.

Приподнятые переходы, начать массово внедрять которые никак не решатся власти, — ещё один способ успокоить трафик на улице (кое-где в Ташкенте они существуют). Приподнятыми также бывают целые перекрёстки — для спокойного и плавного проезда автомобилей. Мы не верим, что здесь приподнимут проезжую часть, но не напомнить о таком способе нельзя.

Наконец, главный фактор повышения безопасности пешеходов — это невысокая разрешённая скорость движения транспорта. Она по умолчанию должна быть низкой перед школами, детсадами, возле жилых домов, рынков, медучреждений и других объектов, а также перед всеми нерегулируемыми пешеходными переходами.

Во всех развитых странах мира скорость движения на городских улицах снижена до 50 км/ч и ниже: в Нью-Йорке еще в 2014 году её снизили до 40 км/ч, в столице США Вашингтоне — до 32 км/ч (20 миль/ч), в Лондоне стандартное ограничение скорости — 48 км/ч (30 миль/ч), а у школ и в людных местах — также 32 км/ч. в центре Парижа скорость ограничена 30 км/ч. Конечно, на кольцевых и магистралях скорость в этих городах выше.

Нет смысла напоминать, что чем ниже скорость автомобиля, тем шире область обзора водителя и больше времени среагировать на возможное ДТП, а вероятность того, что пешеход выживет при аварии, значительно выше. Низкая скорость транспорта делает улицы комфортнее, менее шумными и более безопасными для всех участников движения.

В Узбекистане разрешённая скорость движения до сих пор составляет 70 км/ч. Обсуждения о её снижении, в которых участвовали журналисты «Газеты.uz», ведутся более 10 лет. Это время показало, что «агитационно-просветительская работа», на которую делается основной упор, не является решением проблемы. Нужны срочные и радикальные изменения и комплексный подход.