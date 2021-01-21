Сотрудники прокуратуры Самаркандской области, Управления СГБ и Управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали сотрудника хокимията Ургутского района и его сообщника, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в Управление СГБ обратился гражданин И. С. и сообщил, что сотрудник секретариата заместителя хокима Ургутского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Н. Ш. и его сообщник Н. И. потребовали 30 тысяч долларов за выделение 1 га резервной земли на территории свободной экономической зоны района.

В ходе оперативного мероприятия 20 января Н. Ш. и Н. И. задержаны при получении 15 тысяч из оговоренных 30 тысяч долларов в автомобиле Lacetti рядом со зданием хокимията.

При осмотре автомобиля в бардачке были найдены 10 тысяч долларов, а в кармане Н. И. — 5000 долларов. Денежные средства были изъяты в качестве вещественного доказательства.

По данному факту в отношении сотрудника секретариата хокимията и его сообщника возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Предварительное следствие проводится отделом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Самаркандской области.