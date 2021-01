В Вашингтоне 20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена и 49-го вице-президента Камалы Харрис. В связи с пандемией коронавируса в ней приняло участие ограниченное число гостей — около 1000 человек, сообщили американские СМИ. Обычно на мероприятие распространяется около 200 тысяч пригласительных.





Камала Харрис. Кадр трансляции.

Среди участников церемонии было три экс-президента США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. На балконе Капитолия, где новые президент и вице-президент принимали присягу, также присутствовал вице-президент при Дональде Трампе Майк Пенс. Сам бывший президент перед инаугурацией улетел во Флориду.

Леди Гага. Кадр трансляции NBC News.

Перед церемонией гимн Соединённых Штатов исполнила Леди Гага. Выступила также Дженнифер Лопес, которая спела песни This Land Is Your Land и America the Beautiful, а также короткий отрывок из своего хита Let’s Get Loud.

Дженнифер Лопес. Кадр трансляции NBC News.

Джо Байден прочитал присягу президента, положив руку на Библию, которая принадлежит его семье уже 128 лет (с 1893 года).

Своё первое выступление в качестве президента США, которое длилось 21 минуту, он начал со слов: «Это день Америки. Это день демократии». «Америка была вновь испытана, и Америка приняла вызов», — добавил он.

«Сегодня мы празднуем победу не кандидата, а идеи, идеи демократии. Народ, воля народа была услышана… Мы снова узнали, что демократия драгоценна. Демократия хрупка. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», — заявил Джо Байден.

В своей речи он ни разу не упомянул имя предыдущего президента, но в ней был ряд отсылок к его действиям и решениям, которые «разделили» американцев.

Джо Байден напомнил о недавнем нападении на здание Капитолия и отметил, что сейчас «мы объединились как единый народ» для «мирной передачи власти, как это происходило уже более двух столетий».

«Американская история зависит не от кого-то одного из нас, не от некоторых из нас, но от всех нас», — сказал новый президент.

Он много раз использовал слово «единство», которое необходимо стране в это сложное время: «Многое нужно починить, многое восстановить, многое вылечить, многое построить и многого достичь».

Джо Байден остановился на пандемии коронавируса, который «забрал столько же жизней за один год, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну». «Потеряны миллионы рабочих мест. Сотни тысяч предприятий закрыты»

Среди других вызовов он отметил вопросы расовой несправедливости, решение которых больше нельзя откладывать, изменения климата («сама планета стонет о выживании»), «рост политического экстремизма, белого превосходства и внутреннего терроризма, которым мы должны противостоять и которые мы победим».

«Для преодоления этих проблем, восстановления души и обеспечения будущего Америки нужно гораздо больше, чем просто слова. Для этого нужно самое сложно уловимое в демократии: единство. Единство», — сказал он и добавил: единство позволит «снова сделать Америку ведущей силой добра в мире».

Джо Байден подчеркнул, что многие американцы его могут не поддерживать, но это не должно быть поводом для вражды и разрушений: «Давайте начнём заново, все мы. Давайте вновь начнём слушать друг друга, слышать друг друга, видеть друг друга, проявлять уважение друг к другу».

Он призвал отказаться от культуры, «в которой сами факты манипулируются и даже фабрикуются». «Мои дорогие американцы, мы не должны быть такими. Америка должна быть лучше этого», — сказал президент.

«Если вы всё ещё не согласны [со мной], пусть будет так. Это демократия. Это Америка», — сказал Джо Байден, пообещав быть президентом «для всех американцев» и «бороться за тех, кто не поддержал его, так же сильно, как и за тех, кто его поддержал».

Обращаясь к мировому сообществу, Джо Байден сказал: «Америка прошла испытание и стала сильнее». Он заверил, что США «возродят союзы с другими государствами и взаимодействие с миром». «Мы будем сильным и надёжным партнёром во имя мира, прогресса и безопасности».

В завершение он призвал всех почтить минутой молчания память более 400 тысяч американцев, скончавшихся от коронавируса.