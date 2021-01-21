Сервис доставки еды и товаров Express24 отметил свое четырехлетие и наградил партнеров за вклад в развитие компании. Всего было представлено 34 номинации. Награды получили как популярные и всеми известные бренды, так и молодые, только вошедшие на рынок Узбекистана.





Период пандемии как никогда прежде дал прочувствовать важность сервисов доставки. Одним из таких является и Express24, которому 15 января исполнилось четыре года.

За это время у Express24 появилось почти 600 партнеров по всему Узбекистану. Это помогает жителям Ташкента, Самарканда, Бухары и Ферганы не выходя из дома заказывать любимые блюда и продукты.





В честь своей знаменательной даты сервис наградил партнеров. Победители определялись согласно внутренним данным Express24. Были номинации, в которых победитель был очевиден. Например, «Лапшой года» стал WOK.

Однако в номинации «Пицца года» определить победителя без тени сомнений оказалось гораздо сложнее. Эту премию получила пиццерия «Додо Пицца», а Moscow Pizza стала обладателем трофея «Пицца с любовью» за большое количество положительных отзывов.





«Мы решили организовать ежегодную премию впервые в нашем сегменте, чтобы подвести итоги прошедшего года и подчеркнуть ценность наших ключевых и новых партнеров», — поделился Акмаль Пайзиев, CEO и сооснователь Express24.

Победитель в номинации «Прорыв года» — KFC. Сеть ресторанов быстрого питания стала одной из ведущих по количеству заказов доставки, несмотря на молодой срок пребывания на рынке Узбекистана. А самым часто заказываемым блюдом стал чизбургер «Де Люкс».





Победитель в номинации «Лаваш года» — Evos. Здоровое питание — это отлично, но сочные и сытные лаваши от Evos не способны никого оставить равнодушным. А заказать их для себя и компании друзей можно в приложении Express24.

Express24 не оставил без внимания такие заведения, как:

Yapona Mama — «Суши года»;

«Чайкоф» — «Эстетика вкуса»;

Oshpaz.uz — Eng yaxshi hamkor;

Pie Republic — «Вишенка на торте»;

и многие другие всеми любимые заведения.





«Мы были приятно удивлены полученной наградой от наших партнеров Express24. Мы начали совместное сотрудничество относительно недавно. Но за этот период благодаря партнерам мы смогли доставить нашу продукцию тысячам гостям. Желаем команде Express24 дальнейшего развития и много интересных проектов», — рассказала Дильнура Юлдашева, региональный менеджер KFC Uzbekistan

За 2020 год сервис Express24 значительно вырос. В приложении открылся раздел «Маркет», а количество партнеров сервиса доставки еды и товаров растет с каждым месяцем.

В 2021 году компания не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у Express24 — масштабирование сервиса и непрерывное улучшение продукта.

Полный список победителей:





Скачать приложение Express24 — onelink.to/exp24.

Сайт: express24.uz

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