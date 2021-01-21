Суды по уголовным делам Узбекистана в прошлом году рассмотрели 30284 дела в отношении 38149 лиц, сообщает пресс-служба Верховного суда.

За этот период 781 человек был оправдан и реабилитирован, 27999 — осуждено. Из них 7110 лицам назначено наказание в виде лишения свободы, а 19838 лицам — другие виды наказаний, 1051 лицо осуждено условно.

В числе осуждённых 24972 мужчины, 3027 женщин, 10371 молодой человек (в том числе 499 несовершеннолетних) и 908 лиц старше 60 лет.

Освобождены из-под стражи в заде суда 3434 человека в связи назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 2170 человек освобождены условно-досрочно, 6959 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое и из обвинения 5958 человек исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вменённые органами предварительного следствия.

На основании гарантийных писем 222 молодым людям, 37 женщинам и 1024 лицам назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

В сравнении с 2019 годом сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как разбой, грабёж, хищение путём присвоения или растраты, должностной подлог, злоупотребление властью или должностными полномочиями, угон транспортного средства и нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств.

За отчётный период в результате применения института примирения 8266 лиц освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 2729 человек, возместивших материальный ущерб в размере более 267,1 млрд сумов назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

Почти 22,1% (6681) дел рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Кроме этого, судебная коллегия по уголовным делам в надзорном порядке рассмотрела 1214 дел в отношении 1523 человек, отменила решения нижестоящих судов в отношении 969 человек и изменила судебные решения в отношении 385 человек.