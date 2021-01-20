В центре Мадрида по улице Толедо произошел мощный взрыв. Как сообщает испанская газета El Pais, причиной могла стать утечка газа.

Отмечается, что разрушены четыре этажа одного из зданий, где находится церковный приход. По данным местных СМИ, оно располагается рядом со школой и домом престарелых. Сообщается, что гго постояльцы не пострадали, идет эвакуация.

El Pais также сообщает, что обломки фасада здания, где прогремел взрыв, разбросаны в радиусе более 30 м. Повреждены ещё несколько соседних домов.

В результате погибло не менее двух человек, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес Алмейда. До El Pais сообщала о шести раненых, один из которых находился в тяжелом состоянии. Экстренные службы подтвердили ранение шести человек и гибель двоих.

Испанские пользователи Twitter публикуют фото места инцидента. На них видно разрушенное здание, дым и заваленная обломками конструкций улица.

NEW: Massive explosion reported in central Madrid, Spain pic.twitter.com/8yqjQH4tEX — Norbert Elekes (@NorbertElekes) January 20, 2021





Фото: Leire Ariz Sarasketa / Twitter.

Фото: Leire Ariz Sarasketa / Twitter.

Фото: Jenniferlalala9 / Twitter.

Фото: leireariz / Twitter.