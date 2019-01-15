Постановлением президента Узбекистана назначены первый заместитель и заместитель министра юстиции, сообщила пресс-служба Минюста в своем Telegram-канале.





Махмуд Шухратович Истамов (1979 г. р.) стал первым замминистра юстиции вместо Нодира Джураева, который назначен директором Агентства по управлению государственными активами. До сегодняшнего дня с августа 2017 года он работал заместителем министра юстиции.

В 2000 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. В 2004—2005 годы занимал должность руководителя Центра обеспечения правовой информацией при Минюсте, в 2005—2006 годы — начальника отдела Центра по мониторингу за реализацией нормативно-правовых актов при Минюсте.

В 2006—2011 годы работал инспектором по вопросам деятельности органов юстиции и судов Службы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов аппарата президента, в 2011—2014 годы — ведущим инспектором сектора по вопросам органов юстиции Службы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов аппарата, в 2014—2017 годы — заведующим сектором по сотрудничеству с политическими партиями Службы по сотрудничеству с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями аппарата, до 14 августа 2017 года — заведующим сектором судебно-правового законодательства Службы по политико-правовым вопросам аппарата.





Заместителем стал Худаёр Хуррамович Мелиев (1980 г. р.). С 2017 года возглавлял Главное управление законодательства Министерства юстиции.

В 2000 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. В 2005—2008 годы возглавлял отдел управления административного и социального законодательства, 2008−2011 годы работал руководителем управления экономического законодательства, в 2011—2017 годы — руководителем управления общественных, негосударственных некоммерческих и религиозных организаций Минюста.