Вечером 19 января на пересечении улиц Юзрабод и Козева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента столкнулись автомобили Damas и ВАЗ-2115, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В результате ДТП пассажиры ВАЗ-2115 — 18-летний уроженец Бухарской области Д. Б. и 19-летняя М. Ж. — от полученных травм скончались на месте. Водитель ВАЗ-2115 и ещё один его пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Предварительной причиной аварии, по данным ГУВД, стало то, что водитель Damas при повороте не пропустил ВАЗ-2115, движущийся по прямой. Последний в результате въехал в дерево у обочины дороги.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса, ведётся следствие.