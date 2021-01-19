Депутаты кенгашей Ташкента и районов, а также руководители секторов города получат денежные средства для решения проблем жителей. Об этом сообщил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев на сессии городского кенгаша во вторник.

По его словам, каждому из 60 депутатов Ташкентского городского кенгаша народных депутатов предоставят по 2 млрд сумов на «решение проблем, поднятых избирателями». Сумма в 120 млрд сумов будет выделена из местного бюджета.

Кроме того, на эти же цели планируется выделить по 100 млн сумов депутатам районного кенгаша из бюджетов районов.

Руководителям сектора города — прокурору, начальнику ГУВД и начальнику Государственного налогового управления — выделяется по 5 млрд сумов в год из городского бюджета для решения проблем, выявленных в ходе выездных приёмов.

Начальник городского управления Национальной гвардии получит 2 млрд сумов для проведения на высоком уровне мероприятий на местах с участием населения и молодежи и их поддержки.

Более того, на решение социальных проблем на местах в 2021 году дополнительно планируется выделить 80 млрд сумов за счёт средств из других источников.

Джахонгир Артыкходжаев попросил представителей общественности, СМИ и блогеров оперативно сообщать о проблемных вопросах.

Ранее хоким Ташкента сообщил, что 2020 году в столице на свыше 100 земельных участках, выделенных под индивидуальное строительство, построены многоквартирные дома этажностью три и более этажей. Это вызывает недовольство населения и приводит к проблемам в коммунальной сфере, отметил он.