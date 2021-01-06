Хоким Ташкента, сенатор Джахонгир Артыкходжаев на 11-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в среду высказался по поводу принятия Градостроительного кодекса в новой редакции.

Градоначальник указал на рост числа самовольных построек в столице. По его словам, во время инвентаризации в 2020 году в Ташкенте выявлено, что на свыше 100 земельных участках, выделенных под индивидуальное строительство, построены многоквартирные дома этажностью три и более этажей. Это вызывает недовольство населения и приводит к росту проблем в коммунальной сфере.

«Многоквартирные дома оказывают негативное влияние на инженерные коммуникации в домах. Части из них не хватает мощностей, другая часть приводит к аварийным ситуациям», — сказал он.

Для решения этой проблемы в статью 47 Градостроительного кодекса вносится норма, согласно которой запрещается строительство многоквартирных (более двух этажей) жилых зданий на земельных участках, предназначенных для строительства индивидуального жилья, заявил Джахонгир Артыкходжаев.

Кроме того, хоким отметил, что генеральные планы населённых пунктов теперь будут утверждаться с учётом результатов общественного обсуждения.

В новой редакции Градостроительного кодекса, одобренной сенаторами, также описывается порядок изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд и возмещения вреда. Напомним, соответсвующий порядок недавно внесли и в Земельный кодекс.

Ранее хокимият Ташкента предложил освободить госорганы от уплаты госпошлины в экономических судах по искам о сносе самовольных построек. По данным столичной администрации, в последнее время возросло число случаев самовольного строительства некоторыми предпринимателями. По данным хокимията, в 2019 году в Ташкенте предприниматели самовольно построили 2730 зданий, а за 9 месяцев 2020 года — 1774. В 2019 году столичная администрация подала в экономические суды 661 иск о сносе самовольных построек, а за 9 месяцев 2020 года — 1463 иска.

Указом президента с 1 марта 2021 года строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учёта цокольного этажа), высотой более 12 м от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 км. м. осуществляются с обязательным проведением экспертизы проектной документации объекта.