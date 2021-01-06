Хоким Ташкента, сенатор Джахонгир Артыкходжаев на 11-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в среду высказался по поводу принятия Градостроительного кодекса в новой редакции.
Градоначальник указал на рост числа самовольных построек в столице. По его словам, во время инвентаризации в 2020 году в Ташкенте выявлено, что на свыше 100 земельных участках, выделенных под индивидуальное строительство, построены многоквартирные дома этажностью три и более этажей. Это вызывает недовольство населения и приводит к росту проблем в коммунальной сфере.
«Многоквартирные дома оказывают негативное влияние на инженерные коммуникации в домах. Части из них не хватает мощностей, другая часть приводит к аварийным ситуациям», — сказал он.
Для решения этой проблемы в статью 47 Градостроительного кодекса вносится норма, согласно которой запрещается строительство многоквартирных (более двух этажей) жилых зданий на земельных участках, предназначенных для строительства индивидуального жилья, заявил Джахонгир Артыкходжаев.
Кроме того, хоким отметил, что генеральные планы населённых пунктов теперь будут утверждаться с учётом результатов общественного обсуждения.
В новой редакции Градостроительного кодекса, одобренной сенаторами, также описывается порядок изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд и возмещения вреда. Напомним, соответсвующий порядок недавно внесли и в Земельный кодекс.
Ранее хокимият Ташкента предложил освободить госорганы от уплаты госпошлины в экономических судах по искам о сносе самовольных построек. По данным столичной администрации, в последнее время возросло число случаев самовольного строительства некоторыми предпринимателями. По данным хокимията, в 2019 году в Ташкенте предприниматели самовольно построили 2730 зданий, а за 9 месяцев 2020 года — 1774. В 2019 году столичная администрация подала в экономические суды 661 иск о сносе самовольных построек, а за 9 месяцев 2020 года — 1463 иска.
Указом президента с 1 марта 2021 года строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учёта цокольного этажа), высотой более 12 м от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 км. м. осуществляются с обязательным проведением экспертизы проектной документации объекта.
Рустам Салимов
Хорошее выступление. Ведь реально шустрые хапуги берут землю под ИЖС и начинают строить вместо ИЖС многоэтажки. Надо это брать на контроль и серьезно наказывать таких.
“Многоквартирные дома оказывают негативное влияние на инженерные коммуникации в домах. Части из них не хватает мощностей, другая часть приводит к аварийным ситуациям“, — сказал он.
Это тоже верное замечание. Потому что вместо дома по ИЖС встает многоэтажка которая подключается к уже имеющимся коммуникациям. И потом во всем квартале начинаются перебои с газом, светом, водой, отоплением. Плюс это дополнительная нагрузка на дороги поскольку количество машин и людей увеличивается
Я надеюсь теперь уже реально будут запрещать такие самовольные стройки которые идут в обход закона
Ptichka AGN
“По данным хокимията, в 2019 году в Ташкенте предприниматели самовольно построили 2730 зданий, а за 9 месяцев 2020 года — 1774. В 2019 году столичная администрация подала в экономические суды 661 иск о сносе самовольных построек, а за 9 месяцев 2020 года — 1463 иска“.. И кто же выделил столько земли под строительство?! А где контроль за соблюдением градостроительных норм? А в 2020 году сколько подали исков??? Что то я не видела ни одного снесённого объекта так называемой “самовольной застройки“..
Muhammadali Mahmudov
Хорошее решение. нужно привести в порядок эту сферу и внести изменения в кодекс
Александр Мурин
Да сразу вспоминается Людвиг Аристархович со соим крылатым выражением…
Galina Fimasobak
Христофор Колумб не совершил такого открытия как наш градоначальник--самовольные постройки! Так Колумбу пришлось все океаны обойти, чтоб сделать открытие, а тут в хокимияте ни сном, ни духом — в городе Ташкенте, прям под носом появились самовольные постройки.
А ведь все просто: нужно работать по Генеральному плану, нужно сажать на генплан и разрабатывать проекты в соответствии с КМК (СНи П), нужно запрашивать у коммунальных служб тех условия на подключение, и нужно подключать только после выполнения этих тех условий. Если бы это выполнялись, то сейчас не трещало бы по швам энергоснабжение, не было бы столько аварийных отключений. Да что тут говорить! Это знает любой мало мальски грамотный инженер.
Не надо уповать на общественное обсуждение. Это должно быть самым последним звеном, потому что главную роль должно играть ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ с привлечением виновных нарушителей к ответу.
Андрей Андреев
Вообще-то в законе должно раскрываться такое понятие как индивидуальный жилой дом, формулировки индивидуальное строительство или индивидуальное жилое строительство не имеют смысла даже с точки зрения лингвистики. Причем раскрытие понятия должно быть определено с привязкой к физическим величинам (площадь, высота) с определенными показателями этих физических величин.