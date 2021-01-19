Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил направить 30 млрд сумов на посадку деревьев в столице. С таким предложением градоначальник выступил на сессии городского кенгаша народных депутатов во вторник.

Ранее мы сообщали, что для решения проблем населения депутатам городского кенгаша выделят по 2 млрд сумов, районного кенгаша — по 100 млн сумов, руководителям секторов — по 5 млрд сумов.

Кроме того, на решение социальных проблем на местах в 2021 году дополнительно планируется выделить 80 млрд сумов за счёт средств из других источников.

«Мы найдём 80 млрд сумов из других источников. Из них 30 млрд сумов, если позволите, направим на посадку хороших, качественных деревьев. У нас есть два месяца для посадки деревьев… Я думаю, что в 2021 году, через год после пандемии, эта [акция] станет воспоминанием», — заявил он.

Оставшиеся 50 млрд сумов планируется направить на строительство детских площадок в махаллях, а также другие проекты в социальной сфере, включая образование и медицину.

По его словам, комплекс первого заместителя хокима Ташкента по инвестициям передаст проекты на рассмотрение кенгаша. Утверждённые проекты будут включены в инвестиционную программу 2021 года.

В марте 2019 года хокимият Ташкента в рамках акции «Зеленая инициатива» раздавал саженцы и призывал горожан присоединиться к озеленению столицы.

В феврале 2020 года прокурор столицы Бахриддин Валиев после инцидента с вырубкой 81 многолетнего дерева в столице сообщил, что в каждом районе города высадят по миллиону деревьев.