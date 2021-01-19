Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 января провёл видеоселекторное совещание по вопросам кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе.

Глава государства со ссылкой на мировой исторический опыт заявил, что нации достигают прогресса благодаря духовной сплоченности, следованию своей национальной идее

«Сегодня вопрос национальной идеологии имеет очень важное значение в нашей стране, которая движется по пути построения новой жизни и вхождения в ряд развитых государств», — сказал он.

Президент напомнил, что является председателем Республиканского совета по духовности и просветительству, а на хокимов возложена ответственность за территориальные отделения совета, что «еще более возвысило роль духовно-просветительских вопросов в государственной политике».

«Если экономика — организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность — его сердце и душа. Раз мы решили построить новый Узбекистан, мы опираемся на две прочные столпы. Первый — это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второй — сильная духовность, основанная на богатом духовном наследии наших предков и национальных ценностях», — указал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, некоторые не до конца осознают суть национальной идеи, поверхностно относятся к ней, ошибочно отождествляя ее со старой идеологией. В связи с этим он назвал главную суть идеологии страны:

«Идеологией создаваемого нами нового Узбекистана будут доброта, человечность, гуманизм. Когда мы говорим об идеологии, то имеем в виду, прежде всего, воспитание разума, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. В их основе лежат тысячелетние жизненные представления и ценности нашего народа, — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что сегодня в мире царят острая борьба и конкуренция, усиливается столкновение интересов, а процессы глобализации несут для человечества как беспрецедентно новые возможности, так и непредвиденные проблемы.

«Угроз и вызовов для национальной идентичности и духовных ценностей становится все больше. В сознание людей, особенно молодежи разными способами внедряются эгоцентризм, беззаботное отношение к труду, семье, потребительская культура», — сообщил он.

Глава государства отметил усиление таких угроз, как терроризм, экстремизм, транснациональная и киберпреступность, торговля людьми и наркотрафик. В некоторых регионах наблюдаются искусственно создаваемые нестабильность и протестные настроения.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что самой большой угрозой являются «равнодушие и безразличие», в минимизации наблюдающихся сегодня социальных проблем не хватает участия старшего поколения в воспитании, недостаточен общественный контроль.

На совещании отмечалось, что само время требует научно обоснованного анализа социально-духовной обстановки в обществе. Именно отсутствие такого подхода к организации духовно-просветительской работы не позволяет достичь ожидаемых результатов, считает он.

Президент предложил создать на базе учебного заведения «Маънавият таргиботчиси» Институт социально-духовных исследований.

Кроме того, как отметил глава государства, сегодня пропагандой духовности занимаются десятки организаций. Из-за отсутствия отчетливой координации их деятельности, единой системы наблюдаются случаи дублирования работы.

Определено, что отныне Республиканский центр духовности и просветительства будет координировать духовно-просветительскую деятельность всех территориальных советов, министерств, ведомств и организаций. Центру и его организациям улучшат материально-техническое обеспечение. Научно-исследовательская и пропагандистско-агитационная работа центра будет реорганизована.