Неделя началась с весьма важного события — в понедельник школы по всей стране вернулись к занятиям в традиционном формате из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса. Между тем, решение вернуть детей с нового года в классы имеет не только сугубо образовательные нюансы, а скорее больше психотерапевтический эффект.

Тающая статистика заболеваемости ковидом на фоне её роста во всем мире показывает, сколь успешно борется отечественное здравоохранение с вирусом. Однако не все родители школьников разделяют подобный оптимизм. Поэтому для ещё сомневающихся онлайн-окошко в мир знаний пока решили оставить.

Успешный почин нашей медицины никак не могут подхватить ведомства, ответственные за тепло и комфорт в домах. Местами прорыва в который раз стали регионы Ферганской долины. Вслед за энергетическим и газовым блэкаутом жителям Андижанской и Наманганской областей пришлось столкнуться с проблемами водоснабжения. Как известно, если в кране нет воды, то проблемы могут возникнуть и у медиков. Кишечные паразиты, конечно же, уступают коронавирусу по силе воздействия на наши организмы, но прибавить хлопот ещё как могут.

В строящемся и обвалившемся шестиэтажном доме в Джизаке завелись совсем другие паразиты. Они уже давно поселились в головах некоторых застройщиков, для которых строительные нормы и правила полностью освободились от химеры, именуемой совестью. Стихия вранья и подтасовок документации особенно неодолима и безбрежна, когда не оказывается такого преступления, на которое не рискнул бы пойти в ходе добывания заветной прибыли.

Случай в Джизаке, конечно же, расследуют, виновных теперь обязательно накажут. Но как теперь можно спокойно въезжать в любую новостройку после просмотра видео, где буквально в одну минуту в клубы пыли превращаются сразу шесть этажей? Проверка и ревизия большинства новостроек в стране крайне необходима.

Степень доверия таким проверкам и их результатам можно сравнить с арифметическим правилом дроби: в знаменателе — то, что нам расскажут чиновники, в числителе — то, что есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь, меньше уровень доверия. Иногда людям проще поверить слухам, что и произошло в четверг в Сырдарье. Население было взбудоражено слухами о прорыве Кайраккумского водохранилища в Таджикистане. Люди пытались покинуть дома. Хокиму региона пришлось лично успокаивать жителей. Без веры и доверия между властью и людьми жить очень трудно.

Большая ревизия намечается в отечественном автопроме. Президент Шавкат Мирзиёев на очередном селекторе поручил создать офис по трансформации деятельности «Узавтосаноат». В отрасли должны появиться восемь новых производств. Для всех участников рынка будет предложен новый режим работы — промышленная сборка. Он позволяет инвесторам импортировать автокомпоненты для производства по льготным таможенным ставкам в обмен на обязательства по импортозамещению.

Опыт промышленной сборки в странах СНГ показывает, что разработанные в рамках этого механизма принципы и инструменты не всегда оказываются эффективными. Прежде всего, по части производства высокотехнологичных автокомпонентов. Однако в бурной сетевой активности вокруг дальнейшей судьбы нашего монополиста уже с лихвой хватило пикировок и эффектных фраз. В противовес тургеневскому «Не говори красиво» пришло время чеховскому трюизму «дело надо делать, господа!»

Пожалуй, менее всего проблем в Узбекистане сегодня у техники военного назначения. «Сегодняшняя наша армия — это не та, которая была пять лет назад» — фраза Шавката Мирзиёева становится лейтмотивом сравнения новой оборонной доктрины с прошлыми документами в этой сфере. В 29-ю годовщину Дня защитника Родины на полигонах и парадах истребители летали, танки урчали, пушки громыхали. Главная задача издаваемого грохота в мирное время — избежать любой возможности применять его в реальном деле.

Вопрос об оптимальном соотношении пушек и масла непрост. С одной стороны, страна, которая не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. С другой стороны — советская милитаризация в свое время имела самые неприятные последствия. В этих условиях всякое разумное военно-политическое планирование предполагает взятие серьезных оборонительных мер. Последние определяются нестабильностью в мире — активностью международного терроризма, ростом наркотрафика и угрозами кибербезопасности.

В дни, когда пушки на парадах не молчали, музы продолжали также говорить. Сильнее всех слушался голос одной из них — кинематографической. Во Дворце творчества молодежи состоялась Неделя узбекского национального киноискусства. Отечественное кино прошлый год в условиях ковида погрузилось в споры и конфликты. Основным фоном, забивающим почти все идейное пространство разногласий, является переплетение двух ответов на главный вопрос «Какими должны быть отечественные фильмы» — идеологически правильными или авторскими и независимыми?

Но есть и ещё один ответ — кино, прежде всего, должно быть интересным. Красиво и талантливо снятым. Хоть на бюджетные деньги, хоть на частные. Сегодня люди, отправляясь в кинотеатр, платят за сеанс свои деньги. И отдавать их за пустые, неинтересные фильмы они никогда не будут. Затащить зрителя по приказу или разнарядке на унылое кинодейство, наверное, можно. Но долго работать такая система не сможет. Потому что кино — хоть и самое важнейшее из всех искусств, но слово «искусственное» здесь ему не зрит в корень.

Искусство обмана, тем временем, совершенствуется пропорционально желанию людей приумножить размер своих кровно заработанных. ЦБ Узбекистана предостерег граждан от мошенников, предлагающих через интернет инвестировать в рынки Forex через программу удаленного доступа. Старое житейское правило «не верь, не бойся, не проси» никто не отменял.

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