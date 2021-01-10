Министерство народного образования Узбекистана сообщило, что для части учащихся будет создана возможность продолжить дистанционное обучение с 11 января.

Ранее сообщалось, что с третьей четверти все школы полностью возвращаются на традиционный вид обучения. Это объявление вызвало «множество возражений и дискуссий в социальных сетях», признаёт МНО.

«В 2020 году школы в нашей стране начали свою деятельность поэтапно с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. До начала зимних каникул 90% учеников вернулись на традиционный вид обучения. Нашей целью было охватить оставшиеся 10% учащихся», — отмечается в сообщении.

«Министерство народного образования уверяет вас, что причин для беспокойства нет, поскольку проект онлайн-школы будет продолжаться параллельно для учащихся, у кого имеются пожилые люди дома и родные с хроническими проблемами здоровья, а также для тех, кто опасается за здоровье ребенка в условиях традиционного обучения. Для таких учеников будет создана возможность для продолжения учебы из дома», — заверило министерство.

Ссылаясь на опросы учащихся, МНО сообщило, что в период карантина им не хватало непосредственного общения со своими учителями и сверстниками. «Учащиеся, которые не посещают школу, к сожалению, лишены такой возможности. Отметим, что для ребенка очень важно находиться в постоянном контакте с друзьями и учиться вместе с ними, и никакие современные технологии не могут обеспечить такую среду для ребенка».

В министерстве настоятельно попросили родителей, которые не отправляют детей в школу, «создать все необходимые условия для обучения дома» и взять этот процесс «под полный контроль».