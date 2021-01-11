В Намангане из-за «чрезвычайной неисправности» на магистральном водопроводе высокого давления диаметром 1000 мм с 10:00 часов 11 января приостановлена работа водораспределительного сооружения «Пахталикул», сообщило предприятие «Наманган сув таъминоти».

Из-за аварии будут перебои в подаче воды в Намангане на массиве Оромгох, в махаллях 1-Ахсикент, 2-Ахсикент, Гузал, Чаманзор, Минчинор, Мустакиллик, Пахлавон, Нуробод, Сихатгох, Мехнатобод, Ишонч и Истикбол, а также в 1-м микрорайоне.

Специалисты «Наманган сув таъминоти» начали работу над оперативным устранением аварии, говорится в сообщении.

Напомним, 9 января произошла авария на центральном водопроводе в Андижане, вызванная разрывом задвижки в связи с резким похолоданием. Подача воды приостановлена более чем в 20 махаллей города, а также в Алтынкульском и Андижанском районах.