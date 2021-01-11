В результате аварии на центральном водопроводе в Андижане приостановлена подача воды в более чем 20 махаллей областного центра, а также Алтынкульского и Андижанского районов, сообщила пресс-служба предприятия «Узсувтаминот».

Как отмечается в сообщении, причиной аварии на центральной водопроводной трубе «Ханабад-Андижан», обеспечивающей питьевой водой весь Андижан, стала лопнувшая водораспределительная задвижка из-за резкого похолодания.





К ликвидации аварии привлечены 120 работников Андижанского областного управления по чрезвычайным ситуациям, управления внутренних дел, электро- и газоснабжающих предприятий, управления жилищно-коммунального обслуживания, управления по автомобильным дорогам, медицинского и других организаций и 15 единиц специальной техники.





Сейчас 35% населения Андижана частично обеспечивается питьевой водой через подземное водозаборное сооружение «Пахтакор», расположенное в Джалалкудукском районе.

Задействовано 60 единиц специального водоперевозочного транспорта и 150 рабочих, ведется работа по доставке питьевой воды населению в части Андижана и Андижанского района, где отсутствует водоснабжение.

«Возникшие неполадки будут полностью устранены 11 января, обеспечение питьевого водоснабжения будет налажено 12 января», — заверили на предприятии.