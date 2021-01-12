Мощность поставляемой из Узбекистана электроэнергии в Афганистан увеличилась с 300 МВт до 400 МВт, сообщило TOLOnews со ссылкой на представителя энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

По данным издания, жители большинства районов Кабула в последние несколько дней столкнулись с нехваткой электроэнергии — электричество поставлялось всего на 20 минут в день.

В заявлении DABS, которое цитирует издание, говорится, что мощность была снижена из-за технических проблем на электростанциях Узбекистана. Компания заявила, что благодаря увеличению поставок перебои в подаче электроэнергии сократятся.

Агентство The Khaama Press отметило, что мощность электроэнергии, поставляемой в Афганистан из Узбекистана, упала ниже 300 МВт. TOLOnews добавляет, что до отключений этот показатель составлял 450 МВт.

В Министерстве энергетики Узбекистана «Газете.uz» подтвердили, что в настоящее время отпускается 85% от договорных объёмов электричества. В компании «Национальные электрические сети» не стали комментировать сообщения в афганских СМИ.

Напомним, 5 января на ряде тепловых электростанций Узбекистана произошли частичные отключения, что также привело к отключениям электричества на юге Казахстана и в некоторых районах Кыргызстана.

В сентябре 2019 года предприятие «Национальные электрические сети» заключило контракт с энергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку электроэнергии сроком на 10 лет на условиях «бери или плати».

Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев заявлял, что объём поставок на первоначальном этапе составит 4,2 миллиарда кВт·ч, с последующим увеличением до 6 миллиардов кВт·ч.

По данным Review.uz, основной объём электроэнергии Афганистан импортирует из близлежащих стран. Общий объём импорта в 2017—2018 годы составил 4,6 миллиардов кВт·ч. Основным поставщиком является Узбекистан — 2 миллиарда кВт·ч, Таджикистан — 1,2 миллиарда кВт·ч, Иран — 724 миллионов кВт·ч, Туркменистан — 658,8 миллиона кВт·ч.