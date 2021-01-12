Последний срок обмена банкнот и монет 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца на действующие денежные знаки в территориальных управлениях Центрального банка — до 1 января 2022 года. Соответствующее решение приняло правление Центробанка 9 января, сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, согласно Положению «О порядке обмена и изъятия из обращения монет 50 и 100 сумов, а также банкнот 50, 100, 200, 500 сумов старого образца Центрального банка Республики Узбекистан» (рег. №3014 от 19 мая 2018 г.) с 1 июля 2020 года утратили свою силу в качестве законного платежа:

️банкноты 200 сумов образца 1997 года;

️банкноты 500 сумов образца 1999 года.

Взамен с 2018 года регулярно выпускаются в обращение монеты достоинством 200 и 500 сумов.

С 1 июля 2020 года банкноты с этим номиналами, а также банкноты и монеты достоинством 50 и 100 сумов принимаются только расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка и обмениваются на денежные знаки, находящихся в обращении.

«Согласно анализу и обращениям до сих пор на руках у населения остаются банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца в определенном размере», — говорится в сообщении.

Таким образом, граждане, у которых на руках остались банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца, могут обменять их на денежные знаки, находящихся в обращении, до 1 января 2022 года в расчетно-кассовых центрах Главных управлений Центрального банка на местах.



