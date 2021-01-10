10 января в 17:10 в Джизаке на ул. Мустакиллик обрушилась часть шестиэтажного дома, возводимого частной строительной компанией. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты регионального управления МЧС, представители УВД и управления здравоохранения, а также другие профильные службы.

По предварительным данным никто не пострадал. В эти часы ведётся разбор завалов.

В строящемся здании первые два этажа планировалось отвести для магазинов, остальные четыре должны были быть заняты квартирами.