Распоряжением Кабинета министров Узбекистана образована правительственная комиссия по изучению причин обрушения части строящегося шестиэтажного жилого дома в Джизаке. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе правительства.

Часть здания на ул. Мустакиллик, в котором первые два этажа планировалось отдать под магазины, а на третьем-шестом должны были разместиться квартиры, обвалилась 10 января в 17:10. Сообщается, что строительство вело ООО «Чорвадор-Коракул-Барака».

Правительственную комиссию, которая уже начала работу, возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов. В состав комиссии вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства строительства, Государственного комитета промышленной безопасности и других министерств и ведомств, а также специалисты подрядных организаций и эксперты.

Комиссии поручено изучить причины обрушения здания, способствовавшие этому факторы, соблюдение проектной и подрядной организациями градостроительных норм и правил в процессе строительства.

Кроме того, комиссия должна проанализировать действующие нормативно-правовые документы и разработать предложения в целях недопущения подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.