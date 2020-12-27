Национальная стратегия противодействия коррупции на 2021−2025 годы разрабатывается Агентством по противодействию коррупции Узбекистана с участием международных организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства. В обсуждении документа также примут институты гражданского общества.

«Стратегия будет разработана на основе тщательного анализа сложившейся ситуации и фактов проявления коррупции и будет представлена на обсуждение общественности», — говорится в сообщении.

При разработке стратегии будут учитываться такие вопросы, как:

институализация независимости и эффективности судебной власти; обязательное декларирование имущества государственными служащими; правила, регулирующие разрешение конфликтов интересов; найм на государственную службу только на основе заслуги; достаточная оплата государственных служащих; децентрализация власти; повышение прозрачности бюджетных процессов для контролирующих органов; повышение прозрачности в налоговой администрации и другие вопросы.

Разработка, утверждение и реализация стратегии будут системными и сфокусируются на центральных вопросах, подлежащих разрешению. «Системность стратегии является потенциалом к преобразованию всего государства», — подчеркивает агентство.

Продуманная поэтапность и длительность результатов стратегии послужат ликвидации коррупции постоянного характера.

Результатом реализации стратегии должно стать «изменение восприятия коррупции как неотъемлемого атрибута для решения проблемы с помощью подкупа, взятки, подношения», отмечается в сообщении.

За последние два года за преступления, связанные с коррупцией, к ответственности было привлечено почти 2000 должностных лиц, своими незаконными действиями нанесших ущерб государству в размере 2 трлн сумов, напоминает антикоррупционное агентство.

Для повышения эффективности противодействия коррупции к этой деятельности «необходимо привлекать разнопрофильных специалистов, в том числе политологов, социологов, специалистов в области цифровых технологий, в сфере банковских услуг, представителей институтов гражданского общества и СМИ».

«Нужно задействовать антикоррупционные меры не врознь, а всю систему мер и условий для обеспечения эффективного противодействия», — подчеркивается в сообщении.

В поздравлении с Днём Конституции в начале декабря президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что разработка Национальной стратегии борьбы с коррупцией «для нас… остается важнейшей и приоритетной задачей. Ведь коррупция — чрезвычайно опасный вызов, изнутри разрушающий государство и наносящий урон нашей национальной безопасности».