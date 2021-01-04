Министерство финансов Узбекистана сообщило об основных изменениях, произошедших в порядке налогообложения юридических и физических лиц с 1 января 2021 года (PDF).

Налоговая политика на новый год предусматривает сохранение основных налоговых ставок по НДС (15%), налогу на прибыль (15%, для отдельных категорий — 20%), налогу на доходы физических лиц (12%), налогу на имущество юридических лиц (2%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), социальному налогу (хозсубъекты — 12%, бюджетные организации — 25%) и налогу с оборота (базовая ставка — 4%).

Налог на добавленную стоимость

Сохраняется порядок исчисления и уплаты НДС, а также ставка в размере 15%. Расширяется круг предприятий, уплачивающих НДС независимо от объема выручки, за счёт стационарных торговых точек по розничной реализации алкогольной продукции, включая пиво, а также рынков и торговых комплексов.

Для налогоплательщиков, оборот по реализации товаров (услуг) которых не превышает 1 млрд сумов в месяц, налоговым периодом устанавливается квартал.

Внесены изменения в порядок применения льгот при оказании услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом и пассажирским автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного). Льгота применяется перевозчиками, если хокимиятами установлен единый тариф и перевозка осуществляется по данному тарифу.

Уточнен порядок применения льгот за счет средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций.

Теперь от налога будет освобождаться оборот по реализации и ввоз товаров (услуг), приобретаемых за счет займов международных финансовых институтов и международных займов правительственных организаций, если это освобождение предусмотрено законом.

Исходя из этого, внесены изменения в статьи 243 и 246 Налогового кодекса.

Акцизный налог

Сохраняется порядок исчисления и уплаты акцизного налога.

Ставки акцизного налога устанавливаются Налоговым кодексом (статьи 289−1 — 289−3). При этом при исчислении акцизного налога при ввозе, до утверждения соответствующего решения Кабинета министров применяются коды ТН ВЭД, действующие в соответствии с постановлением президента от 29 июня 2018 года (ПП-3818).

При отсутствии в статьях 289−1 — 289−3 товарной позиции соответственно акцизный налог на отсутствующие товарные позиции не начисляется.

Отменен акцизный налог по 73 позициям, в том числе на электротехническую продукцию (холодильники, кондиционеры, стиральные машины), тракторы и полуприцепы, пищевую продукцию (маргарин, кондитерские и другие изделия) и т. д.

При использовании ввезенных (импортированных) подакцизных товаров, реализуемых конечному потребителю (бензин, дизтопливо, сжиженный и сжатый газ) для собственных нужд, налогоплательщиками являются лица, осуществившие ввоз этих товаров для собственных нужд.

Не являются объектом налогообложения натуральные вина (за исключением бутилированных), реализуемые производителями в дегустационных зонах (местах), организованных по туристским маршрутам.

Налог на прибыль

Сохраняется порядок исчисления и уплаты налога на прибыль, а также налоговые ставки, действовавшие в 2020 году.

С 1 января имущество, полученное или приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших в соответствии с пунктами 8, 9, 14, 15 и 17 статьи 304 Налогового кодекса, а также полученное или приобретенное (созданное) за счет средств, высвобожденных в результате предоставленных налоговых и таможенных льгот, не признаются амортизируемыми активами и не подлежат амортизации.

Стоимость амортизируемого актива относится к расходам через амортизационные отчисления, начисляемые от первоначальной стоимости без учета их переоценок.

Стоимость амортизируемых активов, с учетом ранее проведенной переоценки, имеющаяся у налогоплательщика по данным бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2021 года, в целях налогообложения является первоначальной стоимостью.

С 1 января при проведении налогоплательщиком в последующих отчетных (налоговых) периодах переоценки стоимости амортизируемых активов результат такой переоценки в целях налогообложения при начислении амортизационных отчислений не учитывается.

Сохраняется исчисление авансовых платежей налоговыми органами на основе предыдущего отчетного периода.

Вместе с тем налогоплательщик вправе представить в налоговые органы справку о сумме авансовых платежей до 10 числа первого месяца следующего квартала, исходя из ожидаемой суммы прибыли в текущем квартале. Ранее эта норма была предусмотрена в указе президента от 3 апреля 2020 года (УП-5978).

Налог на доходы физических лиц

Сохраняется порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а также налоговая ставка в размере 12%.

Для налогоплательщиков, уплачивающих налог в фиксированных размерах, предусматривается следующее:

налоговые ставки устанавливаются Налоговым кодексом. При этом сохраняется размер налоговых ставок, действовавших в 2020 году; в Налоговый кодекс переносятся отдельные нормы, связанные с применением этих налоговых ставок, которые были предусмотрены в законе о госбюджете на 2020 год. доходы физических лиц от сдачи имущества в аренду облагаются налогом по ставке 12%. Минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду в целях налогообложения, установлены в приложении №8 к закону о госбюджете на 2021 год. Например, для Ташкента минимальная ставка установлена в размере 14 тысяч сумов за 1 кв. м общей площади жилого помещения. за кенгашами народных депутатов районов и городов сохраняется право устанавливать понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к суммам налога в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей (ИП) в зависимости от специфики места осуществления деятельности ИП, а также сезонности осуществляемых видов деятельности.

Налог с физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, исчисляется и удерживается налоговыми агентами — ИП — у источника выплаты, при выплате дохода налогоплательщику.

Социальный налог

Сохраняется порядок исчисления и уплаты социального налога, а также налоговые ставки, действовавшие в 2020 году для юридических лиц, в размере 12%, а для бюджетных организаций — 25%.

Для следующей категории физических лиц предусмотрены:

1) уплата налога в сумме не менее 1 размера базовой расчетной величины в год для исчисления трудового стажа производится:

а) на добровольной основе:

самозанятыми гражданами;

гражданами Узбекистана, работающими за границей по найму на основе трудового договора, а также гражданами, работающими в торговых домах, представительствах (в том числе без образования юридического лица), организациях, созданных (открытых) в иностранных государствах государственными органами и другими организациями Узбекистана.

б) в обязательном порядке:

учениками школы «Уста — шогирд» — в период их работы до достижения 25 лет;

дехканскими хозяйствами, а также физическими лицами, занятыми в дехканском хозяйстве, на приусадебном земельном участке площадью не менее 4 соток или занимающимися выращиванием крупного рогатого скота либо домашней птицы не менее 50 голов на данной площади. При этом глава дехканского хозяйства уплачивает налог в обязательном порядке, а другие члены и указанные физические лица — на добровольной основе;

2) срок уплаты налога для данной категории физических лиц устанавливается до 1 декабря отчетного года. При этом размер налога исчисляется исходя из размера базовой расчетной величины, установленной на день уплаты.

Для остальных физических лиц сохраняется порядок исчисления и уплаты налога, действовавший в 2020 году.

Налог с оборота

Сохраняется порядок исчисления и уплаты налога с оборота.

Дополняется перечень лиц, на которых не распространяется налог с оборота, с учетом введения уплаты НДС в обязательном порядке для отдельной категории плательщиков. Следующие лица не вправе применять налог с оборота:

стационарные торговые точки по розничной реализации алкогольной продукции, включая пиво;

рынки и торговые комплексы.

Налоговая ставка для лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, снижается с 25% до 13%.

Для остальных категорий налогоплательщиков сохраняются налоговые ставки, действовавшие в 2020 году.

Налог на имущество

Сохраняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридических и физических лиц, а также базовая налоговая ставка для юридических лиц в размере 2%.

Продолжается поэтапное доведение пониженной налоговой ставки для юридических лиц до базовой путем увеличения пониженной налоговой ставки, установленной в отношении объектов, предусмотренных в части 4 статьи 415 Налогового кодекса, с 0,2% до 0,4%. Пониженная налоговая ставка для юридических лиц была введена с 1 января 2020 года в отношении объектов, по которым ранее были предоставлены налоговые льготы.

Для физических лиц проиндексированы налоговые ставки, действовавшие в 2020 году, в 1,15 раза. Это обусловлено тем, что для физлиц сохраняется размер кадастровой стоимости объектов налогообложения (налоговая база), определенный органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в 2018 году.

При этом в 2021 году для физлиц сумма налога, исчисленная на основании кадастровой стоимости, определенной в 2018 году, не может превышать сумму налога, начисленного за 2020 год, более чем на 30%.

Отменяется налоговая льгота, в части санаторно-курортных объектов, расположенных в туристских зонах.

При этом Жокаргы Кенесу Каракалпакстана и кенгашам народных депутатов областей предоставлено право устанавливать пониженную налоговую ставку либо освобождение от уплаты налога на имущество в отношении земельных участков, занятых отдельными санаторно-курортными объектами, расположенными в туристских зонах.

Включается в объект налогообложения по налогу на имущество физлиц машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом. Данный объект облагается налогом по налоговой ставке в размере 0,23% к налоговой базе. Подробнее.

Земельный налог

Сохраняется порядок исчисления и уплаты земельного налога с юридических и физических лиц, а также налоговая ставка, установленная по землям сельскохозяйственного назначения, в размере 0,95% к нормативной стоимости сельхозугодий.

При этом для плодоовощеводческих сельскохозяйственных предприятий за земли, занятые плодоовощеводческой продукцией, а также для дехканских хозяйств отменяется порядок исчисления налога исходя из базовой налоговой ставки земельного налога на орошаемые и неорошаемые сельскохозяйственные угодья и поправочного коэффициента, учитывающего качественную характеристику земельного участка (балл бонитета).

Данная категория налогоплательщиков переводится на уплату налога исходя из нормативной стоимости сельскохозугодий, с установлением ставки земельного налога как для земель сельскохозяйственного назначения.

Исчисление налога по землям сельскохозназначения, предоставленным для ведения дехканского хозяйства, производится налоговыми органами по месту расположения земельного участка на основании данных органа, определяющего нормативную стоимость сельскохозяйственных угодий, за вычетом земельных участков сельскохозяйственного назначения, не подлежащих налогообложению.

К приусадебным земельным участкам, предоставленным физическим лицам для индивидуального жилищного строительства и благоустройства жилого дома, применяется налоговая ставка, установленная для земельных участков, занятых под индивидуальное жилищное строительство.

Налоговым кодексом устанавливаются базовые налоговые ставки за земли несельскохозяйственного назначения (в абсолютной величине) для юридических и физических лиц, в разрезе регионов страны.

Конкретный размер налоговых ставок за земли несельскохозяйственного назначения определяется в следующем порядке:

Жокаргы Кенес Каракалпакстана и кенгаши народных депутатов областей устанавливают налоговые ставки за земли несельскохозяйственного назначения в разрезе районов и городов в зависимости от их экономического развития на основании базовых налоговых ставок, установленных в Налоговом кодексе, с применением понижающих и повышающих коэффициентов от 0,5 до 2;

кенгаши районов и городов вводят понижающие и повышающие коэффициенты от 0,7 до 3 к налоговым ставкам, установленным Жокаргы Кенесом и кенгашами областей, а для Ташкента — к базовым налоговым ставкам, установленным в Налоговом кодексе, в разрезе квартала, массива, махалли, улицы, расположенных на их территории.

При этом кенгаши районов и городов имеют право устанавливать повышенные до 3-кратного размера ставки земельного налога в отношении отдельных земельных участков, а также земельных участков, находящихся в пользовании физических лиц площадью более 1 га, расположенных в туристских зонах.

Налоговые ставки на 2021 год кенгаши районов и городов представляют до 31 декабря 2020 года в налоговые органы по месту нахождения земельного участка несельскохозяйственного назначения.

Налоговые органы по месту нахождения земельного участка в течение 5 дней обязаны довести до сведения налогоплательщиков эти налоговые ставки для исчисления земельного налога с юридических лиц за земли несельскохозяйственного назначения.

При этом, юридические лица налоговую отчетность по землям несельскохозяйственного назначения за 2021 год представляют в налоговые органы до 10 января 2021 года.

В 2021 году сумма налога, взимаемого с физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей), не должна превышать сумму налога, начисленного в 2020 году, более чем на 30%.

В Налоговый кодекс переносятся также отдельные нормы, связанные с применением налоговых ставок, которые были предусмотрены в законе о госбюджете на 2020 год.

Продолжается поэтапное доведение пониженной налоговой ставки до базовой путем увеличения понижающего коэффициента, применяемого к налоговым ставкам для юридических лиц в отношении земельных участков, занятых отдельными объектами, предусмотренными в статье 429 Налогового кодекса, с 0,1 до 0,25. Понижающий коэффициент к ставкам земельного налога был введен с 1 января 2020 года, в отношении объектов, по которым ранее были предоставлены налоговые льготы.

Исключается из объекта налогообложения земельным налогом с юрлиц земельные участки, отведенные для хранения всех видов отходов и их утилизации.

Отменяется налоговая льгота для юридических лиц в части земель, занятых:

санаторно-курортными объектами, расположенными в туристских зонах;

местами отдыха и оздоровления матерей, домами отдыха.

При этом Жокаргы Кенесу и кенгашам областей предоставлено право устанавливать пониженную налоговую ставку либо освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, занятых отдельными санаторно-курортными объектами, расположенными в туристских зонах.

Расширяется налоговая льгота по внедрению водосберегающих технологий за счет включения в нее других видов водосберегающих технологий. До 1 января 2021 года налоговой льготой могли воспользоваться только те налогоплательщики, которые использовали систему капельного орошения.

С 1 января 2021 года от уплаты налога освобождаются также земли, на которых внедрены другие виды водосберегающих технологий орошения (дождевальное, дискретное и другое (включая капельное), — сроком на пять лет с начала месяца, в котором внедрена водосберегающая технология орошения. Данная льгота предоставляется на основании заключения уполномоченного органа в области водопользования и водопотребления.

В случае, если система водосберегающих технологий орошения будет не пригодна к использованию или демонтирована в течение пяти лет с начала месяца, в котором она была внедрена, действие налоговой льготы аннулируется с восстановлением обязательств по уплате налога за весь период применения налоговой льготы.

Расширяется перечень земельных участков, в отношении которых законодательством могут применяться меры воздействия путем установления повышенных налоговых ставок, за счет включения в него земельных участков, занятых неэффективно используемыми искусственными водоемами для разведения (выращивания) рыбы. Налоговые льготы по земельному налогу на эти земельные участки не распространяются.

Налог за пользование водными ресурсами

Сохраняется порядок исчисления и уплаты налога за пользование водными ресурсами.

Налоговые ставки устанавливаются Налоговым кодексом с учетом их индексации на 15%, а для отдельных отраслей экономики — на 30%.

При этом сохраняются налоговые ставки на уровне 2020 года для предприятий коммунального обслуживания, а в части объема воды, используемого для полива сельскохозяйственных земель и разведения (выращивания) рыбы, включая дехканские хозяйства, устанавливается единая налоговая ставка в размере 40 сумов за 1 кубометр.

Для электростанций налоговая ставка выравнивается с налоговой ставкой, установленной для предприятий коммунального обслуживания.

Водные ресурсы, используемые из коллекторно-дренажных сетей, не являются объектом налогообложения.

Изменен порядок определения налоговой базы для лиц, использующих водные ресурсы в сельском хозяйстве, включая в рыбоводческом хозяйстве предусматривающий следующее:

Уполномоченный орган в области водопользования и водопотребления предоставляет ежегодно информацию об ожидаемом объеме используемых ими водных ресурсов:

не позднее 10 декабря текущего налогового периода — юридическим лицам, использующим водные ресурсы в сельском хозяйстве, включая в рыбоводческом хозяйстве, для определения налоговой базы;

не позднее 20 января года, следующего за отчетным — налоговым органам по месту водопользования или водопотребления для исчисления налога для дехканских хозяйств.

Рыбоводческие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы в искусственных водоемах, налоговую базу определяют исходя из разницы объемов воды, забранной из естественных и искусственных водных объектов и обратно сбрасываемой в эти водные объекты, за исключением сбрасываемой в коллекторно-дренажную сеть.

При отсутствии средств учета водных ресурсов и невозможности определения фактического объема используемых водных ресурсов в сельском хозяйстве, включая в рыбоводческом хозяйстве, налоговая база определяется по нормативам потребления водных ресурсов, утвержденным уполномоченным органом в области водопользования и водопотребления.

При наличии средств учета водных ресурсов налоговая ставка, установленная для объема воды, используемой для полива сельскохозяйственных земель и разведения (выращивания) рыбы, включая дехканские хозяйства, применяется с учетом понижающего коэффициента 0,7 к объему использованной воды, определяемой на основании водоизмерительных приборов.

Налогоплательщики, использующие воду для охлаждения специальных агрегатов (турбин) в процессе производства, налоговую базу определяют исходя из разницы объемов воды, забранной из естественных водных объектов для охлаждения турбин и обратно сбрасываемой в естественный водный объект. Данная норма применяется при наличии достоверного учета воды или разрешения на специальное водопользование.

Вводится порядок, в соответствии с которым налогоплательщики, занимающиеся несколькими видами деятельности, по которым установлены различные объекты налогообложения и (или) налоговые ставки, обязаны вести раздельный учет по таким видам деятельности и уплачивать налог по соответствующим налоговым ставкам.

Например: основным видом деятельности налогоплательщика является торговля, но при этом он также имеет автомойку. В этом случае, налогоплательщик ведет раздельный учет по этим видам деятельности и исчисляет налог:

по объему воды используемой для торговой деятельности по налоговой ставке 182 сума за 1 кубометр (поверхностные источники водных ресурсов) и 221 сум за 1 кубометр (подземные источники водных ресурсов);

по объему воды, используемой для мойки автотранспортных средств по налоговой ставке 1990 сумов за 1 кубометр.

Налог за пользование недрами

Сохраняется порядок исчисления и уплаты налога за пользование недрами.

Устанавливается единая налоговая ставка в размере 5%, но не менее 7500 сумов/кубометр, по следующим видам полезных ископаемых: песок строительный (было 5%, но не более 8500 сумов), песчано-гравийная смесь, песчаники (5%), щебень строительный (карбонатные породы) (было 5%, но не более 10 тысяч), щебень строительный (граниты, порфириты и сланцевые породы) (было 5%, но не более 10 тысяч).

Для ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» и АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» налоговые ставки по золоту, серебру, палладию (было 20%) и меди (15%) устанавливаются в размере 15%.

По остальным видам полезных ископаемых сохраняются налоговые ставки, действовавшие в 2020 году.

Прочие налоги

Сохраняется размер сбора за реализуемые в розничной торговле ювелирные изделия из золота в размере 1000 (одна тысяча) сумов за 1 грамм.

С 1 января для всех хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности, отменяется проведение ежегодной обязательной переоценки основных фондов.

Продлен срок применения нулевой ставки таможенной пошлины при ввозе на территорию Узбекистана 19 видов товаров.