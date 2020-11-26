Министерство финансов подготовило проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой политики на 2021 год» (PDF).

Как сообщила пресс-служба Минфина, основными направлениями налоговой политики на 2021 год предусматривается сохранение основных налоговых ставок по НДС (15%), налогу на прибыль (15%, для отдельных категорий 20%), налогу на доходы физических лиц (12%), налогу на имущество юридических лиц (2%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), социальному налогу (хозсубъекты — 12% и бюджетные организации — 25%), налогу с оборота (базовая ставка 4%).

Вместе с тем налоговая политика на 2021 год направлена на продолжение налоговых реформ, предусматривающих обеспечение прямого действия Налогового кодекса, дальнейшую поддержку экспортеров, справедливое распределение налоговой нагрузки и повышение эффективного использования природных ресурсов, говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается включение в состав Налогового кодекса ставок акцизного налога, земельного налога, налога за пользование водными ресурсами и налога на доходы физических лиц, установленных в фиксированном размере, а также отдельных норм, связанных с применением этих ставок.

На 2020 год эти ставки были установлены законом о госбюджете на 2020 год. На 2021 год данные ставки изменены следующим образом:

Акцизный налог

По акцизному налогу предусматривается выравнивание большинства ставок акцизного налога при импорте и производстве. Вместе с тем, ставки акцизного налога, установленные в абсолютной сумме, проиндексированы (с учетом отмены их предусмотренной индексации с 1 апреля 2020 года).

В связи с этим ставки акцизного налога индексируются с 1 февраля 2021 года. При этом ставки на алкогольную продукцию включая пиво, а также на табачную продукцию индексируются в 2 этапа: с 1 февраля 2021 года, — с учетом отказа их индексации в 2020 году, и с 1 сентября 2021 года — в среднем на 7,5%.

По 73 товарным позициям предлагается отменить акцизный налог по импорту, в частности, по пищевой продукции (20 видов товаров — соки, сыр, творог, маргарин, кондитерские мучные изделия, колбасы и аналогичные мясные продукты), по электротехническим товарам (35 видов товаров — холодильники, телевизоры, газовые плиты, пылесосы, стиральные машины) и т. д. Это позволит обеспечить равные условия субъектам предпринимательства, считают в Минфине.

Для юридических лиц, оказывающих услуги мобильной связи, ставка акцизного налога снижается с 20 до 15%.

Земельный налог

По земельному налогу устанавливаются базовые налоговые ставки за земли несельскохозяйственного назначения, в разрезе регионов страны в абсолютной величине с учетом их индексации на 15%.

Ежегодная индексация ставок земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения связана с тем, что ставки установлены в абсолютной величине (сум) и позволит сохранить долю земельного налога в общих поступлениях.

При этом конкретный размер налоговых ставок будет определяться органами государственной власти на местах на основании ставок, установленных Налоговым кодексом, с применением повышающих и понижающих коэффициентов, в зависимости от их экономического развития и престижности района.

Налог за пользование водными ресурсами

По налогу за пользование водными ресурсами ставки устанавливаются в разрезе категории налогоплательщиков, а также в части объема воды, используемого на определенные цели, что влечет за собой ведение раздельного учета объема водных ресурсов, используемого на различные цели в целях исчисления налога. Данная мера направлена на обеспечение рационального и эффективного использования водных ресурсов.

Налоговые ставки по налогу за пользование водными ресурсами индексируются на 15%, а для отдельных отраслей экономики — на 30% с целью поэтапного доведения этих ставок до единой налоговой ставки, установленной для предприятий промышленности. Сохраняются ставки налога за пользование водными ресурсами на уровне 2020 года для предприятий коммунального обслуживания, а в части объема воды, используемого для полива сельскохозяйственных земель и разведения (выращивания) рыбы, включая дехканские хозяйства, устанавливается единая налоговая ставка в размере 40 сумов за 1 кубометр.

НДС

Законопроектом предусмотрено расширение круга предприятий, уплачивающих НДС независимо от объема выручки, за счет: стационарных торговых точек по розничной реализации алкогольной продукции, включая пиво, а также рынков и торговых комплексов. Это позволит создать равные условия осуществления деятельности и предотвратить занижения поступлений по налогу за счет переноса доли прибыли от предприятий плательщиков НДС к лицам, не уплачивающим данный налог, считают в Минфине.

В условиях коронавирусной пандемии указом президента от 3 апреля 2020 года (УП-5978) было предусмотрено, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года плательщики НДС, оборот по реализации товаров (услуг) которых не превышает 1 млрд сумов в месяц и применяющие электронные счета-фактуры, вправе исчислять и уплачивать НДС на ежеквартальной основе. Данную норму предлагается сохранить и в дальнейшем, и предусмотреть ее как постоянную в Налоговом кодексе.

Законопроектом предлагается возможность зачета НДС, уплаченного (подлежащего уплате) по фактически полученным товарам (услугам), не зависимо от суммы поступления валютной выручки. Это позволит поддержать экспортеров, осуществляющих отгрузку товаров на экспорт на условиях консигнации (с отсрочкой платежа), и не допускать отвлечения оборотных средств. Такое право было только у текстильных предприятий в соответствии с указом президента от 5 мая 2020 года (УП-5989).

Соцналог

Для упрощения порядка исчисления пенсий предлагается унифицировать ставки социального налога для отдельной категории физических лиц.

Так, законопроектом планируется, что самозанятые граждане, ученики школы «Уста — шогирд» — в период их работы до достижения 25 лет, дехканские хозяйства, а также граждане Узбекистана, работающие за границей по найму на основе трудового договора, граждане, работающие в торговых домах, представительствах (в том числе без образования юридического лица), организациях, созданных (открытых) в иностранных государствах государственными органами и другими организациями Узбекистана уплачивают социальный налог в сумме не менее 1 размера базовой расчетной величины в год для исчисления трудового стажа.

Соответственно для этой категории плательщиков в законопроекте уточняется срок уплаты социального налога.

Налог на имущество и земельный налог

Как отмечается в законопроекте, увеличение пониженной ставки по налогу на имущество юридических лиц с 0,2 до 0,4% и понижающего коэффициента с 0,1 до 0,25, применяемого к ставкам земельного налога с юридических лиц, в отношении отдельных объектов и земельных участков.

Это позволит поэтапно довести их до базовой ставки налога на имущество и земельного налога.

Минфин напоминает, что пониженная ставка по налогу на имущество и понижающий коэффициент к ставкам земельного налога были введены с 1 января 2020 года, в отношении объектов, по которым ранее были предоставлены налоговые льготы. Данная мера была введена с целью эффективного и рационального использования объектов недвижимости, а также в целях обеспечения полного учета земельных участков, принадлежащих юридическим лицам.

С отменой единого земельного налога (с 1 января 2020 года), для фермерских хозяйств был сохранен порядок обложения земель сельскохозяйственного назначения, исходя из их нормативной стоимости с целью исчисления земельного налога. С этого же периода этот порядок был распространен также и на остальных юридических лиц, имеющих земли сельскохозяйственного назначения. При этом для плодоовощеводческих сельскохозяйственных предприятий (с 1 января 2019 года) и дехканских хозяйств был сохранен порядок исчисления земельного налога исходя из ставки, установленной в зависимости от категории земель (орошаемые и неорошаемые) и балл-бонитета.

Для установления единого порядка налогообложения земель сельскохозяйственного назначения законопроектом предусматривается распространение порядка исчисления земельного налога, исходя из нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий, на плодоовощеводческие сельскохозяйственные предприятия и дехканские хозяйства. Ставка налога будет установлена как для земель сельскохозяйственного назначения.

По налогу за пользование недрами унифицируются ставки по отдельным строительным полезным ископаемым. Это создаст дополнительные условия для освоения месторождений нерудных полезных ископаемых и обеспечения их эффективной добычи, особенно из русел рек, ожидают в Минфине.

С законопроектом подробнее можно ознакомиться здесь.