6 января скончался шестой отравившийся водкой в Туракурганском районе Наманганской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года и начале текущего с острым отравлением поддельной водкой «Градусник» в районе были госпитализированы 13 человек.

В настоящее время шестеро выписаны из медучреждения и отправлены домой, один остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух человек по пункту «а» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшие человеческие жертвы).

В отношении продавца А. С. применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении поставщика Н. А. (женщина) — домашний арест.