Число отравившихся поддельной водкой «Градусник» в Туракурганском районе Наманганской области составляет 13 человек, а не 12, как сообщалось ранее. Об этом пишет Daryo.uz.

Число умерших от отравления выросло с двух до пяти человек. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как уточняет издание, среди отравившихся — восемь жителей махалли «Сохилобод», доставленных в реанимацию районного медобъединения утром 31 декабря, и пять жителей другой махалли, госпитализированных в первые дни нового года. Один из отравившихся был доставлен в медобъединение Мингбулакского района.

Несмотря на усилия врачей, сначала скончались два человека, затем — еще трое. Самому старшему из них 52 года, самому младшему — 36.

К настоящему времени шестеро пациентов выписаны, двое остаются в реанимации в тяжёлом состоянии.

Глава медобъединения Дилмурод Исмоилов сообщил, что после сообщений об отравлении была проведена срочная разъяснительная работа среди населения. Это могло предотвратить новые отравления.

Прокурор района Элёрбек Талабоев отметил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.