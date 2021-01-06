6 января примерно в 8:10 в одном из домов в махалле «Отчопар» в Карши произошёл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обвалились стены здания.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, пожарно-спасательная группа Управления по ЧС области, оперативно прибывшая на место происшествия, достала из-под завалов тела двух человек.

На месте также находятся представители МВД, Минздрава и прокуратуры. Ведутся доследственные мероприятия.