Двенадцать человек были госпитализированы в Туракурганском районе Наманганской области 29−31 декабря в результате острого отравления спиртным напитком , сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. Два человека, несмотря на усилия врачей, скончались.
Отравившиеся употребляли водку «Градусник» с акцизными марками Кыргызстана, уточняется в сообщении.
Прокуратура района возбудила уголовное дело, ведутся следственные действия.
Бахтиер Нажмидинов
Как такое зелье прошло через таможню, где органы фито санитарного контроля.
Nir Avenir
Алкоголь зло… его доступность надо ограничить. Установить временной и территориальный лимит продажи, а также повысить минимальные цены. Тогда будет результат. Хочешь пить плати большие деньги. Глядишь и пьянной езды, драк, семеный скандалов станет на порядок меньше не уже о здоровье населения.
Cipher Sayidhan
Если в палёнке был метил, то метилу антидот только этил. Усилия врачей заключается в введение в организм отравившегося этиловый спирт (кажется, 50 %) по 50-100 мл. каждые 6 часов и больше ничего..