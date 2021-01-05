Двенадцать человек были госпитализированы в Туракурганском районе Наманганской области 29−31 декабря в результате острого отравления спиртным напитком , сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. Два человека, несмотря на усилия врачей, скончались.

Отравившиеся употребляли водку «Градусник» с акцизными марками Кыргызстана, уточняется в сообщении.

Прокуратура района возбудила уголовное дело, ведутся следственные действия.