Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на 11-м пленарном заседании верхней палаты парламента в среду заявила, что кенгаши народных депутатов должны «крайне ответственно» подходить к контролю за исполнением местного бюджета.

По её словам, местный кенгаш должен быть не органом, утверждающим расходование уже потраченных бюджетных средств, а органом, который даёт разрешение на исполнение бюджета.

«Это требование сегодняшнего дня. В прошлом году, вы меня простите, но хокимы вносили в кенгаш на утверждение бюджет, который уже израсходован. „Он уже израсходован, прошу вас утвердить его“. Это неправильно. Местные кенгаши не должны допускать такого, это запрещено. Они должны давать разрешение на исполнение бюджета», — сказала она.

Танзила Нарбаева привела в пример государственный бюджет Узбекистана, который сначала рассматривается депутатами Законодательной палаты, одобряется в качестве закона сенаторами и подписывается президентом, после чего из него могут расходоваться средства.

«Почему на уровне республики [порядок] соблюдается, а на уровне местных хокимиятов — нет? Конечно же, мы живем в правовом государстве. Этому нужно учиться, это нужно делать», — подчеркнула глава Сената.

С этого года также вводится порядок, согласно которому хокимы районов и городов до 1 февраля должны разработать целевые программы по сокращению бедности в регионе, а местные кенгаши должны заслушать и обсудить ежеквартальные отчёты о реализации этих программ.