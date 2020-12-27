Президент Шавкат Мирзиеёв 25 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2021 год. Документ был принят Законодательной палатой 1 декабря и одобрен Сенатом 18 декабря.

Доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в объёме 147,2 трлн сумов, расходы — 149,5 трлн сумов. Дефицит бюджета утверждён в размере 17,3 трлн сумов.

Валовой внутренний продукт страны в новом году прогнозируется на уровне 688,9 трлн сумов с ростом в 5,1%. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в пределах 9−10%.

Темпы роста промышленной продукции должны составить 5,8%, производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 3,5%, розничного товарооборота — 5,9%.

Сумма госдолга не должна превышать 60% по отношению к ВВП. Предельный объём новых соглашений по привлечению внутренних и внешних заимствований от имени правительства Узбекистана или под его гарантию утверждён в размере 5,5 млрд долларов.

Основным источником дохода республиканского бюджета будет налог на добавленную стоимость (НДС) — 46,9 трлн сумов, налог на прибыль — 26 трлн сумов и налог за пользование недрами — 12,9 трлн сумов.

Среди распорядителей бюджета первого уровня (министерства и ведомства) больше всего будет выделено Министерству финансов (52,8 трлн сумов) и Министерству народного образования (21,9 трлн сумов).

Законом также утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду, а также размеры сборов за право розничной торговли и ставки автотранспортных сборов (не изменились).



