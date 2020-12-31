3 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписывал указ, согласно которому до конца 2020 года были установлены нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе 20 категорий товаров (13 продовольственных и 7 гигиенических).
Постановлением президента от 30 декабря на все эти товары (за исключением белого и другого сахара) продлили льготы по уплате таможенной пошлины до 31 декабря 2021 года.
Перечень товаров с нулевыми ставками
№
Код ТН ВЭД
Наименование товара
1.
0207
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные
2.
0301−0305
Рыба
3.
0402,
0405,
0407
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ;
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты;
Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные
4.
0703,
0706,
070700
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные;
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные;
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
5.
0708,
0713
Бобовые, лущеные или нелущеные, свежие
Бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые
6.
110100,
1104
Мука пшеничная или пшенично-ржаная;
Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые
7.
1512
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
8.
1902
Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки; приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный
9.
210210 310 0,
2102103900
Дрожжи пекарные
10.
3005
Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии
11.
3306
Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи
12.
3401,
3402
Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло;
Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные вещества, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401)
13.
340600000 0
Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия
14.
3605000000
Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604
15.
4015110000,
4015190000
Перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины
16.
480300,
4818
Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах;
Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон
17.
5603
Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные
18.
9019200000
Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
19.
961900
Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала