3 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписывал указ, согласно которому до конца 2020 года были установлены нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе 20 категорий товаров (13 продовольственных и 7 гигиенических).

Постановлением президента от 30 декабря на все эти товары (за исключением белого и другого сахара) продлили льготы по уплате таможенной пошлины до 31 декабря 2021 года.

Перечень товаров с нулевыми ставками

№ Код ТН ВЭД Наименование товара 1. 0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 2. 0301−0305 Рыба 3. 0402,

0405,

0407 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ; Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты; Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные 4. 0703,



0706,

070700 Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные; Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 5. 0708,

0713 Бобовые, лущеные или нелущеные, свежие

или охлажденные; Бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые 6. 110100,

1104 Мука пшеничная или пшенично-ржаная;

Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые 7. 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое

и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава 8. 1902 Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки; приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный 9. 210210 310 0, 2102103900 Дрожжи пекарные 10. 3005 Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии

или ветеринарии 11. 3306 Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи 12. 3401,



3402 Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные вещества, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) 13. 340600000 0 Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия 14. 3605000000 Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604 15. 4015110000, 4015190000 Перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины 16. 480300,









4818 Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах; Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон 17. 5603 Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные 18. 9019200000 Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура 19. 961900 Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала



